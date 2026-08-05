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50 yıllık Türk şirketi Dubaililere satılıyor!

Kervansaray Yatırım Holding’in yüzde 62,06’lık hissesini elinde bulunduran Zeynep Tümer, paylarının kısmen veya tamamen devri için Dubai merkezli Oasis Prime-FZCO ile görüşmelere başladı.

50 yıllık Türk şirketi Dubaililere satılıyor!
Cansu Çamcı

50 yıl önce kurulan Kervansaray Yatırım Holding’in çoğunluk hisselerinin devri için görüşmelere başlandı. Şirketin hâkim ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer, sahip olduğu payların kısmen veya tamamen satılması amacıyla Dubai merkezli Oasis Prime-FZCO ile anlaşmak için masaya oturdu.

Kervansaray Yatırım Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan açıklamasında, görüşmelerin başladığı duyuruldu. Ancak olası işlemin bedeline, takvimine veya hisselerin ne kadarlık bölümünün devredileceğine ilişkin bilgi verilmedi.

ŞİRKETİN YÜZDE 62,06'SI ZEYNEP TÜMER'E AİT

KAP kayıtlarına göre Zeynep Tümer, Kervansaray Yatırım Holding’de 365 milyon 207 bin 860 adet paya sahip. Bu paylar şirket sermayesinin yüzde 62,06’sına karşılık geliyor.

50 yıllık Türk şirketi Dubaililere satılıyor! 1

Payların tamamının devredilmesi durumunda şirketin kontrolü Oasis Prime-FZCO’ya geçecek. Kısmi devir seçeneğinde ise yönetim kontrolünün değişip değişmeyeceği satılacak pay oranına bağlı olacak.

HİSSELERİ ALTI AYDA YÜZDE 375 YÜKSELDİ

Borsa İstanbul’da KERVN koduyla işlem gören şirketin hisseleri Şubat 2026’da yaklaşık 2 lira seviyesindeydi. Hisse, 4 Ağustos’taki işlemleri yüzde 9,29 yükselişle 9,50 liradan tamamladı.

Böylece Kervansaray Yatırım Holding hisselerindeki artış yaklaşık altı ayda yüzde 375’e ulaştı.

50 yıllık Türk şirketi Dubaililere satılıyor! 2

OASİS PRİME- FZCO KİMDİR?

Dubai Emirliği mevzuatına göre kurulmuş bir yatırım fonu olan Oasis Prime-FZCO, tarım ve enerji sektörlerine yönelik yatırımlarıyla biliniyor. Fon daha önce Özova Tarım’a 6,5 milyon dolarlık borç-sermaye karması finansman sağlanmasını öngören bir sözleşmeye de taraf olmuştu.

Kervansaray Yatırım Holding ile ilgili görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı ve olası satış bedeli, tarafların ilerleyen dönemde yapacağı açıklamalarla netleşecek.

TÜMER, KARDEŞİNE DAVA AÇMIŞTI

Kervansaray Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer, şirketi zarara uğrattığı ve mal varlıklarını kaybettirdiği iddiasıyla kardeşi Selim Sayılgan hakkında dava açmıştı. Sayılgan’a üç ayrı suçtan verilen toplam 19 yıllık hapis cezası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından Haziran 2024’te onanmıştı. Tümer, kararın ardından holdingin borçlarının yapılandırıldığını ve şirketin yeniden güçlendirilmesi için hazırlanan stratejilerin uygulanacağını açıklamıştı.

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Dubai KAP
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