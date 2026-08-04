Lüks araçlar tek tek satışa çıkacak! İhale takvimi netleşti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ağustos ayı boyunca gerçekleştireceği ihalelerde toplam 106 aracı satışa sunmaya hazırlanıyor. Satış listesinde lüks otomobillerin yanı sıra ağır ticari araçlar, motosikletler ve ekonomik sınıf binek otomobiller de yer alıyor.

Farklı şirket gruplarına ait araçların bulunacağı ihaleler, hem bireysel alıcılar hem de ticari işletmeler için geniş bir araç yelpazesi sunacak.

LÜKS OTOMOBİLLER İÇİN MİLYONLUK MUHAMMEN BEDELLER

İhaleye çıkarılacak üst segment araçlar arasında 2023 model Mercedes-Maybach S 580 4Matic Inspiration için 25 milyon lira, 2023 model Range Rover Autobiography SWB için 18 milyon lira, 2023 model Audi A8 L 3.0 TFSI Quattro için 11 milyon lira ve 2022 model Audi S8 için ise 9,8 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

Bunun yanı sıra 2024 model Land Rover Discovery, 2022 model Land Rover Velar, 2024 model Volvo XC90, Tesla Model Y, BMW 520d, Mercedes-Benz G Serisi ve Audi A5 Cabriolet de satış listesinde öne çıkan araçlar arasında bulunuyor.

AĞIR TİCARİ ARAÇLAR DA SATIŞTA

İhale kapsamında ağır ticari araç grubunda da çok sayıda seçenek yer alacak. Satış listesinde 2023 model Astra damperli kamyonlar, Ford Trucks CKM1, Mercedes Arocs 4142-K damperli kamyonlar, Ford Transit kamyonet ve minibüsler, Mitsubishi Canter, çekiciler, tankerler ve yarı römorklar bulunuyor.

MOTOSİKLETLERİN FİYATLARI 16 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

İhale listesinde motosiklet alıcıları için de çeşitli modeller yer alıyor. 2024 model Yamaha MT-250, Honda NSC110, Honda NSC125 scooter ve Mondial 50 ZNU EC satışa sunulacak modeller arasında bulunurken, motosikletlerin muhammen bedelleri 16 bin lira ile 350 bin lira arasında değişecek.

BİNEK OTOMOBİLLERDE GENİŞ FİYAT ARALIĞI

Ekonomik ve orta sınıf binek otomobiller arasında Renault Clio, Renault Megane, Renault Symbol, Renault Taliant, Fiat Egea, Toyota Corolla, Volkswagen Passat, Volkswagen Jetta, Peugeot 301, Dacia Duster, Dacia Sandero, Skoda Octavia ve Honda Accord gibi modeller yer alıyor.

Bu araçlar için belirlenen muhammen bedeller ise yaklaşık 420 bin lira ile 1,7 milyon lira arasında değişiyor.

İHALE TAKVİMİ BELLİ OLDU

TMSF'nin araç satış ihaleleri 11, 12, 13, 14 ve 17 Ağustos tarihlerinde kurumun Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. Araçların teknik özellikleri, ihale şartları ve katılım koşullarına ilişkin ayrıntılar TMSF'nin resmi internet sitesinde yer alıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır