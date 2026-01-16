FİNANS

500 bin konut projesine dolandırıcı tuzağı: 'e-Devlet' linklerine dikkat!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "500 Bin Sosyal Konut Projesi"ne başvuru süresinin devam ettiği yönündeki paylaşımların, dolandırıcılık amaçlı olduğu bildirildi.

500 bin konut projesine dolandırıcı tuzağı: 'e-Devlet' linklerine dikkat!

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen "500 Bin Sosyal Konut Projesi"ne başvuruların 19 Aralık 2025'te tamamlandığı hatırlatılarak, bu konuda devam eden bir başvuru sürecinin olmadığını belirtildi.

500 bin konut projesine dolandırıcı tuzağı: e-Devlet linklerine dikkat! 1

DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ

Açıklamada, "Başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğü izlenimi verilerek sahte bağlantılarla gönderilen mesajlar açık bir dolandırıcılık girişimidir. Kamuoyunun bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması, sadece ilgili resmi makamlarca yapılan açıklama ve bilgilendirmeleri takip etmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

