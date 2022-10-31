FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 500 gramı 100 liraya dayandı! Kaşar peynirine gelen zam gündeme oturdu

500 gramı 100 liraya dayandı! Kaşar peynirine gelen zam gündeme oturdu

31.10.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaşar peynirine gelen zamlar sosyal medyada gündem oldu. Ay başında 76 lira olan kaşar peynirin yarım kilosunun marketlerde 99 liraya satılmaya başladığı görüldü. Son zamlar vatandaşın da dikkatini çekerken, sosyal medya üzerinden birçok kişi tepkisini dile getirdi.

500 gramı 100 liraya dayandı! Kaşar peynirine gelen zam gündeme oturdu

Çiğ süt için destek miktarı geçtiğimiz gün 8,5 liraya yükseltildi ancak her kalemi döviz endeksli sektörde üreticilerin mazot, yem, nakliye, işçi ücretleri, elektrik ve doğal gaza gelen zamlar karşısında artan girdi maliyetlerini karşılamaya yetmedi. Marketlerde ise 1 litre sütün fiyatı 30 liraya dayandı.

iStock-174901239

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, 1,5 milyonun üzerinde anaç hayvanın kesildiğini ifade ederek, piyasada çok ciddi bir süt krizi olduğunu dile getirmişti. Tüm bunlar karşısında süt fiyatlarına yeniden zam gelmesi beklenirken, peynir ve yoğurt fiyatlarındaki artış da dikkat çekti. Ay başında ortalama 76 lira olan kaşar peynirin market raflarında yarım kilosunun 99 liraya yükseldiği görüldü. Bazı markalarda ise bu rakam 100 liranın da çok üzerine yükselmiş durumda.

FgYli4LXEAApjOn

VATANDAŞ DURUMA TEPKİLİ

Vatandaşın ise duruma tepkisi gecikmedi. Sosyal medyada gündem olan konuya ilişkin, “Hayat pahalılığının olduğunu kabul etmekle birlikte, insanlarımızın da çok fırsatçı olduğunu söylemeden edemiyor insan”, “500 gram tereyağı da 100 lira” gibi yorumlar geldi. Özellikle zincir marketlerdeki fiyatlara dikkat çeken vatandaşlar, “Etiket söküp takmakta liderler” yorumunu yaptılar.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücretli, memur, emekli... 'En düşüğü 10 bin 40 lira'Asgari ücretli, memur, emekli... 'En düşüğü 10 bin 40 lira'
Asgari ücret endeksli 'En düşük emekli maaşı' formülü! Asgari ücret endeksli 'En düşük emekli maaşı' formülü!
Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...
Anahtar Kelimeler:
peynir

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Evlilik yıl dönümünü karısının çıplak fotoğrafıyla kutladı

Evlilik yıl dönümünü karısının çıplak fotoğrafıyla kutladı

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

EYT’de ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ uyarısı! Asgari ücret zammından önce mutlaka başvurun!

EYT’de ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ uyarısı! Asgari ücret zammından önce mutlaka başvurun!

Kimliğini yenileyecekler dikkat! Yeni uygulama başlıyor

Kimliğini yenileyecekler dikkat! Yeni uygulama başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.