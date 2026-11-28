Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde ortaya atılan gayrimenkul dolandırıcılığı iddiası, milyonlarca liralık taşınmazların nasıl el değiştirdiği sorusunu gündeme getirdi. Fransa’da yaşayan 77 yaşındaki Cafer Arslan, yıllar içinde satın aldığı 14 arazisinin sahte belgelerle başkalarına devredildiğini ileri sürdü. Değeri yaklaşık 500 milyon lirayı bulan taşınmazların yalnızca 32 gün içerisinde üç farklı kişinin üzerine geçirildiği iddia edildi.

Habertürk'ten Gizem Türemen'in haberine göre; Yaklaşık 54 yıldır Fransa’da ailesiyle birlikte yaşayan Arslan, birikimlerini değerlendirmek amacıyla Kandıra’da toplam 56 dönümlük arazi satın aldı. Ancak iddiaya göre Arslan’ın Türkiye dışında bulunduğu dönemde sahte vekâletnameler ve sağlık raporları hazırlanarak taşınmazların satış işlemleri gerçekleştirildi.

Arazilerinin elinden alındığını 4 Eylül 2026’da yakınlarından gelen telefonla öğrendiğini belirten Arslan, iki gün sonra Türkiye’ye gelerek konuyla ilgili girişimlerde bulundu. Yaşananların ardından güvenlik birimlerine ve ilgili kurumlara başvuran Arslan, tapu devirlerinin iptal edilmesi ve arazilerin yeniden satılmasının önlenmesi için hukuki süreç başlattı.

Ancak Türkiye’ye geldiğinde taşınmazların çoktan başka kişilere devredildiğini öğrendiğini anlatan Arslan, jandarma, emniyet, tapu müdürlüğü ve adliyeye başvurarak suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

54 yıllık birikiminin kısa sürede elinden çıktığını ifade eden Arslan, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi ve arazilerine yeniden kavuşabilmek için hukuk mücadelesini sürdürüyor.

SAHTE VEKALETNAMEYLE SATIŞ YETKİSİ

İddiaya göre dolandırıcılık sürecinde Arslan adına, tanımadığı bir kişi lehine iki ayrı sahte vekâletname düzenlendi. Beyoğlu’ndaki bir noterlikte, noter binası dışında gerçekleştirilen işlemlerle taşınmazların satış yetkisi verildi. Arslan’ın avukatları ise müvekkillerinin söz konusu tarihlerde Fransa’da bulunduğunu, havalimanı giriş-çıkış kayıtlarının da bunu doğruladığını belirtti.

VEKALETNAMENİN İMZALANDIĞI YERDE ÇELİŞKİ

Arslan’ın avukatları, vekâletnamede işlem adresi olarak Şişli’deki bir plazanın gösterilmesine rağmen imzanın nerede atıldığının açıkça belirtilmediğine dikkat çekti.

Mahkemenin talebi üzerine noterden alınan kamera kayıtları incelendiğinde, işlemin plazada değil, bir AVM’deki muhallebicide yapıldığı ortaya çıktı. Avukat Ziya Kara, her iki vekâletnamenin de aynı başkâtip tarafından düzenlendiğini belirterek soruşturmanın bu yönde genişletilmesini istedi.



SAHTE SAĞLIK RAPORLARI DA DOSYADA

İddiaya göre şüpheliler, taşınmazların satışına engel oluşturabilecek sağlık durumunu ortadan kaldırmak amacıyla Cafer Arslan adına iki ayrı sağlık raporu düzenletti. İstanbul’daki bir vakıf hastanesinden alınan raporlarda, Arslan’ın hukuki işlem yapabilecek durumda olduğu ve akli melekelerinin yerinde bulunduğu belirtildi. Ancak Arslan, raporların düzenlendiği tarihlerde Fransa’da olduğunu ve hastaneye gitmediğini savundu.

Arslan’ın avukatı Ziya Kara, iki raporun da aynı hastanede, aynı doktor tarafından ve aynı gün düzenlendiğini belirterek, belgelerdeki imza ve mühürlerin gerçek olmasına rağmen muayene edilen kişinin Arslan olmadığını öne sürdü. Avukat Alper Kara ise hastaneye başka bir kişinin götürülmüş olabileceği veya doktorun sürece dahil edilmiş olabileceği ihtimalleri üzerinde durduklarını belirtti. Bu kapsamda raporların düzenlendiği güne ait hastane odası ve koridor kamera kayıtlarının incelenmesini talep ettiklerini aktardı.

14 TAŞINMAZ 32 GÜNDE ÜÇ KEZ EL DEĞİŞTİRDİ

İddiaya göre Arslan’a ait 56 bin metrekarelik 14 taşınmaz, 32 gün içinde Kocaeli’den Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki üç farklı kişiye devredildi. Bu taşınmazlardan dördü ise ilk satışın ardından yeniden el değiştirdi. Avukat Ziya Kara, kısa sürede gerçekleşen devirlere dikkat çekerek tapu müdürlüklerinde ihmal bulunduğunu savundu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün de ilgili noterler hakkında idari soruşturma başlattığını belirtti.

Arslan ise arazilerinin ilan verilmeden ve gerçek değerlerinin çok altında satıldığını öne sürdü. Geçen yıl 6 bin 642 metrekarelik bir arazisi için 38 milyon lira teklif edildiğini, ayrıca kendisine beş villa önerildiğini ancak satışa yanaşmadığını anlattı.

SAHTE VEKALETLE YETKİLENDİRİLEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dosyadaki en önemli soru işaretlerinden biri de sahte olduğu ileri sürülen vekâletnamelerde satış yetkisi verilen kişiyle ilgili. İddiaya göre söz konusu kişi, 14 taşınmazı üç farklı kişiye devrettikten sonra hayatını kaybetti. Böylece dolandırıcılığı kimin yaptığı, satış sürecinde kimlerin rol aldığı ve paranın kimlere aktarıldığı soruları yanıtsız kaldı. Organize bir dolandırıcılığın içine düştüğünü iddia eden Cafer Arslan, yakın çevresinden şüphelendiğini şu sözler ile dile getirdi. "Benim yerlerimin hepsini kim bilecek, en yakınımdan birisi biliyor ki bu parselleri sunmuş birilerine. Şüphelendiğim kardeşlerim var, yeğenlerim var. Birilerine teklif etmişler. Böyle yerler var alabilir misiniz diye."

KANDIRA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURUYOR

Arslan'ın avukatları hem emniyete hem savcılığa suç duyurusunda bulundu, tapu iptal tescil davası açtı. Mahkeme 14 taşınmazın üzerine tedbir koydu. Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Avukat Alper Kara; nitelikli dolandırıcılık, organize şekilde resmi belgede sahtecilik, suç örgütü kurmak ve üye olmak suçlarının oluştuğunu iddia etti. "Soruşturmaya dair henüz delil toplanmadı, operasyon yapılmalı ve gözaltı durumu değerlendirilmeli" dedi. Bu süreçte Fransa'ya ailesinin yanına dönemeyen 77 yaşındaki Arslan'ın hukuk mücadelesi sürüyor.