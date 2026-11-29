Altın fiyatlarında yaşanan sert iniş çıkışlar yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Kasım ayı içerisinde önemli düşüşler yaşayan altın, haftanın sonunda yeniden yükselişe geçti. Gram altın Kapalıçarşı'da 6 bin 110 lira seviyesine ulaşırken, uluslararası piyasalarda ons altın 3 bin 643 dolardan kapanış yaptı. Finans Analisti İslam Memiş, altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirerek yıl sonu ve 2027 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı.

ALTINDAKİ SERT DÜŞÜŞÜN ARDINDAN YENİDEN YÜKSELİŞ

Kasım ayında altın piyasasında yaşanan sert düşüşlere dikkat çeken İslam Memiş, geçen hafta fiyatlarda adeta çöküş yaşandığını belirtti. Ons altının 3 bin 430 dolar seviyesine kadar gerilediğini ifade eden Memiş, bu süreçte yapay zeka şirketlerinden kaynaklanan nakit ihtiyacının yatırımcıları bütün piyasalarda satış yapmaya yönelttiğini söyledi.

Haftanın sonunda ise altın fiyatlarında yeniden yükseliş görüldü. Ons ve gram altın tarafında yaklaşık yüzde 2,5 değer artışı yaşanırken Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 110 liraya, uluslararası piyasalarda ons altın 3 bin 643 dolara ulaştı. Memiş, haftalık yükselişin ons altında yaklaşık 200 dolar, gram altında ise 200 lira civarında gerçekleştiğini aktardı.

A Haber'e konuşan Memiş, önümüzdeki süreçte ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararının takip edileceğini belirtti. Piyasaların Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımını kesin olarak fiyatladığını ifade eden analist, altındaki kısa vadeli dalgalanmalara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Altın tarafında yine kısa vadeli dalgalanmayı takip etmeye devam ediyoruz. Aşağıda 3.500 dolar destek seviyesi var. Yukarıda 3.750 dolar direnç seviyesi var. Bu bant aralığında biraz daha oyalanma bekliyoruz. Orta ve uzun vadeye baktığımız zaman gerçek bir savaşı, gerçek bir enflasyonu satın almadı."

2027 YILINDA ZİKZAKLI PİYASA BEKLENTİSİ

2027 yılı için yatırımcıları uyaran Memiş, gelecek yılın da 2026 yılına benzer şekilde dalgalı geçmesini beklediğini söyledi. Bu nedenle birikimlerin çeşitlendirilmesinin, uzun vadeli bir strateji belirlenmesinin ve sert fiyat hareketleri karşısında panik yapılmamasının önemine dikkat çekti.

2026 yılında altın piyasasında çok sert hareketler yaşandığını hatırlatan Memiş, yılın ilk çeyreğinde tarihi zirvelerin görüldüğünü, ardından satışların ve yeniden yükselişlerin geldiğini belirtti. Bu zikzaklı piyasa görünümünün 2027 yılında da devam edeceğini ifade eden analist, yıl sonuna ilişkin beklentisinin ise toparlanma yönünde olduğunu kaydetti.

Orta Doğu'daki savaşa ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü vurgulayan Memiş, böyle bir ortamda yatırımcılara kesin hedefler vermek yerine soğukkanlı hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Uzun vadeli planlamanın önemini de yineleyen Memiş, 2027 yılına ilişkin öngörüsünü şöyle açıkladı:

"2027 yılının ilk çeyreğinde yükseliş, ikinci çeyreğinde düşüş, yine üçüncü çeyreğinde yükseliş türünde böyle bir zikzak piyasa bizi bekliyor. Bugünden daha güçlü bir altın piyasası, gümüş piyasası görür müyüz? Evet, ama dediğim gibi geniş bant aralığında dalgalanan bir trende hazır olmak lazım."

Savaşın devam etmesi ve nakit ihtiyacının artmasının da piyasalar üzerindeki etkisine değinen Memiş, Fed'in faiz artırımının da hesaba katılması gerektiğini belirtti. Bu gelişmelerin bir arada değerlendirildiğinde dalgalı bir piyasa görünümüne işaret ettiğini kaydeden analist, yatırımcıların kendilerini bu hareketlere karşı koruması gerektiğini vurguladı.

BORCU OLANLARA VE DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPANLAR DİKKAT

Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın borcu bulunanlar ve gelecek yıl düğün hazırlığı yapanlar açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin de konuşan Memiş, 2026 yılı boyunca savaş sürecinde altın fiyatlarının oldukça düşük seviyelerde kaldığını söyledi.

Bu fiyatlamaların özellikle uzun vadeli yatırımcılar açısından uygun olduğunu daha önce de sık sık dile getirdiklerini belirten Memiş, altının ucuz mu yoksa pahalı mı olduğu yönündeki değerlendirmelerine ilişkin, "Bizim teknik değerlendirmelerimizi değerlendirmeye baktığımız zaman da altın ucuz mu pahalı mı? Ucuz olarak cevap veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Memiş, gelecek yıl düğün planlayanlar ve borcu bulunanlar için de mevcut fiyat seviyelerine dikkat çekerek, "Özellikle önümüzdeki yıl düğün planlayanlar, borcu olanlar bu düşük fiyatlamaları baskılanmayı bir fırsata çevirebilir." değerlendirmesinde bulundu.