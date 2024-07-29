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  4. 500 TL olmuştu! 5 ay sonra ikinci zam yolda: '700-750 lirayı bulacak' diyerek yeni rakamı açıkladı

500 TL olmuştu! 5 ay sonra ikinci zam yolda: '700-750 lirayı bulacak' diyerek yeni rakamı açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
29.07.2024 14:44
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Yurt dışı çıkış harcı 500 lira olmuştu. Yeniden Değerleme Oranı'na göre her yıl artacak harç ücretleri için 5 ay sonra yeni bir zam daha yapılacak. Bu kapsamda Vergi Uzmanı Ozan Bingöl yeni rakamın 750 lirayı bulacağını dile getirdi.

500 TL olmuştu! 5 ay sonra ikinci zam yolda: '700-750 lirayı bulacak' diyerek yeni rakamı açıkladı

Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun ile yurt dışına çıkan vatandaşlardan alınacak yurt dışı çıkış harç ücreti yüzde 233 zamla 500 liraya yükseltildi. Alınan karar doğrultusunda harç her yıl Vergi Usul Kanunu'nda belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacak.

Bu da önce 3000, daha sonra 1500 ve 750 TL olacağı konuşulan yurt dışı harç ücreti için yıl başında yeni bir zam geleceği anlamına geliyor. Ancak zammın ne kadar olacağına ilişkin rakamı ise ünlü Vergi Uzmanı Ozan Bingöl açıkladı.

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5 AY SONRA İKİNCİ ZAM

Uzman isim sosyal medyadan yaptığı paylaşımında yurt dışı çıkış harcına yeniden zam yapılacağını, 5 ay sonra ikinci artış ile birlikte rakamın 750 TL’yi bulacağını dile getirdi.

“700-750 TL OLACAK”

Bingöl paylaşımında, "500 TL’ye çıkarılan yurt dışı çıkış harcı, yeniden değerleme oranına bağlandı. Bu yılbaşında harcın 700-750 TL’ye çıkması demek” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
harç
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