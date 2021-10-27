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530 bin kişiye 1798 TL! İşte ödemeler...

27.10.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl evde bakım maaşı bağlanan 530 bin kişi Temmuz 2021 itibarıyla aylık olarak 1798 TL aldı. Evde bakım maaşı hakkında bilinen pek çok yanlış var. Bu bilgileri düzeltmek adına evde bakım parası ile ilgili bilgileri bir araya getirdik.

530 bin kişiye 1798 TL! İşte ödemeler...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşa çeşitli alanlarda maddi yardımlarda bulunmaktadır. Bunlardan birisi de evde bakım parası. Bakıma muhtaç engelli ve yaşlı yakınlarının aldığı bu maaş bu yıl 530 bin kişiye aylık olarak 1798 TL olmak üzere verildi. Evde bakım parasını almak için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. İşte bilinmesi gerekenler…

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMLANACAK MI?

Bakıma muhtaç engelli ve yaşlı hastası bulunanlar, çalışamadığı için maddi güçlük çekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kişilerin maddi durumlarına katkıda bulunmak amacıyla, engelli veya yaşlı bireyin yakınına evde bakım parası bağlamaktadır. 1657 TL olarak ödenen evde bakım parası 2021’de memur ve emeklilere yapılan zamla birlikte artış gösterdi. Rakam 1798 TL’ye çıkarıldı. 2022 yılı başlangıcında maaşlarda artış olup olmayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 2021 yılın son 6 aylık enflasyon rakamları konuşulduğunda bu konunun da masaya yatırılması bekleniyor.

KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sunmuş olduğu yardımlardan biri olan evde bakım parasını almak için aranan bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan ilki bakıma muhtaç kişinin en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olmasıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması da aranır. Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor. Örneğin, engelli kişinin yaşadığı hanede 3 kişi yaşıyorsa toplam gelirin, 5.100 lirayı geçmemesi gerekiyor. Evde bakım desteği engelli kişinin kendisine verilmiyor; bakımını üstlenen aile bireyleri, akraba ve vasisine yani, üçüncü kişilere bu ödeme yapılıyor.

ÜVEY AKRABALAR DA BAKIM PARASI ALABİLİR

Bu konuda son yapılan değişikliklerle de üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Yine yapılan değişiklikle engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için engelli sağlık raporunda ‘özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir’ ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını evde bakım yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda ‘tam bağımlı’ ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakını yardım alabiliyor.

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