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530 bin memurun gözü bu çalışmada! 3600 ek gösterge ile sözleşmeliye kadro

27.10.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve memur emeklileri gibi sözleşmeli memurlar da 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 2022 yılı sonunda bitmesi planlanan çalışmaların ardından sözleşmeli memur kadroya alınacak.

530 bin memurun gözü bu çalışmada! 3600 ek gösterge ile sözleşmeliye kadro

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 3600 ek gösterge ile ilgili bir komisyon kurulacağı ve çalışmaların başlanacağı duyurulmuştu. 530 bin sözleşmeli memurun gözü kulağı bu çalışmada. 2022 yılı sonunda çalışmaların tamamlanması ve sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesi planlanıyor.

SÖZLEŞMELİ MEMURA KADRO GELİYOR

3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklilerinin hem maaşları hem ikramiyeleri artacak. Bunun yanında 530 bin sözleşmeli memur da kadro alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlayan çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların 2022 yılı sonunda bitmesi ön görülüyor.

4B’Lİ ÇALIŞANLARA 4A’LI KADRO YOLU AÇILIYOR

Kamuda çalışan milyonlarca personelin birçok sorunu çözülürken yeni çalışmalarla birçok dengesizlik de ortadan kaldırılacak. Daha önce gerçekleştirilen bir çalışma ile 4C kadrosundaki özelleştirmeden gelen personel 4B'li yapılmış ve kadroya alınmıştı. Şimdi de 4B kadrosundaki sözleşmeli personel için 4A'lı yani kadrolu olma yolu açılıyor.

TALİMATI CUMHURBAŞKANI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Memur-Sen yöneticilerini kabulü sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sözleşmelilerin kadro sorununun çözümü ile ilgili talimatı vermişti. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü bürokratlarının çalışmaları tamamlanmasından sonra taslak TBMM'ye sunulacak.

Sözleşmeli personelin statüsünün değişmesi, dahası kadroya alınması ile ilgili çalışmaların kapsamı da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu konuda ilk ipucu toplu sözleşmede verilmişti.

Resmi gazetede yayımlanan toplu sözleşme metniyle ilgili tebliğin 52. Maddesinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır" ifadesi yer aldı.

3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMALARINDA YER ALACAK KONULAR

Bu çerçevede yürütülecek çalışmalarda şu konuların öncelikli olarak masada olması bekleniyor:

Kamuda bulunan ve 657 sayılı yasanın 4/B maddesine göre çalışan tüm sözleşmeli personelin kadroya alınması ile ilgili çalışma yapılacak.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki sözleşmeli öğretmenler, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçirilecek.

Kadro çalışmasına 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre yerel yönetimlerde belediyelerde çalışan personel de dahil edilecek.

Kadro ile birlikte tayin, görevde yükselme kurumlar arası geçiş gibi kısıtlı haklar verilmiş olacak.

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Memur
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