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56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu: KYK ve icra borçları, enflasyon, kira…

31.08.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim itibariyle çalışmalarına yoğun bir şekilde başlamaya hazırlanıyor. Başta ekonomi olmak üzere birçok düzenleme 1 Ekim tarihinin gelmesiyle çalışma masasında olacak. Hazırlıkları süren çalışma kapsamında KYK borçlarının faizinin silinmesi, elektrik su faturası kaynaklı icra dosyalarının silinmesi, enflasyon düzeltmesi, arabuluculuğun kapsamının genişletilmesi ve Fiyat İstikrar Komitesi için yeni bir düzenleme yapılması öngörülüyor.

56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu: KYK ve icra borçları, enflasyon, kira…

Meclis başta ekonomi olmak üzere çeşitli düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. Son iki haftada gündeme gelen KYK borçlarının faizinin silinmesi ve dar gelirlilerin elektrik, su gibi borçları kaynaklı icra dosyalarının kaldırılmasına ilişkin iki düzenleme torba yasada yer alacak. Bu iki düzenleme ile kamunun toplam vazgeçtiği gelir, bugünkü haliyle 56 milyar lirayı buluyor.

Yapılacak yasal düzenlemelerde, dar gelirliler, gençler, çiftçiler gibi geniş kitleleri doğrudan ilgilendiren alanlar dikkat çekiyor. Meclis’in çalışmalarına başlayacağı 1 Ekim’e kadar hazırlıkların yapılması ve bazı alanlarda kanun gerektiren düzenlemelerin bir bölümünün torba teklifle Meclis’e sunulması bekleniyor. 2023 bütçe mesaisi başlamadan Ekim ayında milyonları ilgilendiren bir dizi düzenlemenin torba yasayla hayata geçirilmesi planlanıyor.

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KYK BORÇLARINDA RAKAM 26 MİLYAR TL

Cumhurbaşkanının öğrenim kredisi alan 3 milyon 157 bin gencin bulunduğunu ve 26 milyar liralık yükün kaldırılacağını, önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerin artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklarını açıklamıştı.

İlk etapta Meclise gelmesi beklenen düzenlemeler arasında öğrenim kredileri bulunuyor. Son 11 yılda 7 kez yapılandırılan KYK öğrenim kredilerinin geri ödemelerinde yeni bir adım daha atılacak. Cumhurbaşkanı tarafından KYK öğrenim kredilerinin geri ödemelerinde enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan anaparanın geri ödenmesini şeklinde açıklanan düzenleme kanunla yapılacak. Buna ilişkin kanun düzenlemesi sonbaharda torba yasayla gelecek.

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SAĞLIKÇILAR DA 1 EKİM’İ BEKLİYOR

Öğrencileri ilgilendiren bir diğer düzenlemeyi intörn hekim ve diş hekimlerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılması oluşturuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu ödemenin yapılabilmesi için yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunduğu belirterek, Meclisin açılacağı 1 Ekim’e işaret etti. Bu okullardaki son sınıf öğrenciler, ödeme için Meclis’ten çıkacak yasayı bekliyor.

30 MİLYARLIK İCRA VE HACİZ BORCU SİLİNECEK

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Hükümetin üzerinde çalıştığı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin duyurduğu dar gelirlilere dönük destek paketi için de yasal düzenleme gerekiyor. Hazırlanan paketle yaklaşık 6 milyon dar gelirli vatandaşın 15 Ağustos öncesine ait icra ve haciz işlemi başlatılmış 30 milyar lira tutarındaki borçları silinecek. Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları’nın ortak çalışma yürüttüğü destek paketi, yeni yasama döneminin başlayacağı 1 Ekim’de Meclise sunulmuş olacak, komisyon ve genel kurul süreçleri hızla tamamlanarak yürürlüğe konulacak.

ENFLASYON DÜZELTMESİ SÜRECİ

Dünya’da yer alan haberde, 2023 sonuna ertelenen enflasyon düzeltmesi uygulamasının öne çekilmesi için iş dünyasından gelen talepler de ekonomi yönetiminin gündeminde.

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi ziyaret eden Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran enflasyon nedeniyle işletmelerin sermayeleri eridiği halde sürekli kar ediyor gibi göründüğünü belirterek, bu süreçte, işletmeler için enflasyon muhasebesinin zorunluluk halini aldığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise reel sektörün sıkıntı yaşamasını istemediklerini, bu nedenle görüş alarak karar verdikleri söyledi.

Bakan Nebati’nin bu açıklaması enflasyon düzenlemesinde yeni bir adım atılabileceğinin işareti olarak değerlendirildi. Enflasyon düzeltmesini öne çekilmesi için kanun değişikliği gerekiyor.

ARABULUCULUKTA KİRA ANLAŞMAZLIKLARI DA KAPSAMA ALINIYOR

İşçi-işveren, ticari uyuşmazlıklarda uygulanan arabuluculuğun kapsamının ev sahibi-kiracı arasındaki kira anlaşmazlıklarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi için de yasal düzenleme gerekiyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların arabuluculuğun konusu haline getirileceğini, bu ihtilafların kısa sürede ve daha az masrafla çözüme kavuşturulacağını düzenlemenin Meclis açıldığında gündeme geleceğini açıklamıştı. Kira, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilecek arabuluculukla, yılda yaklaşık 64 bin dosyanın mahkemelere gitmeden çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

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FİYAT İSTİKRAR KOMİTESİ'NE YASAL DÜZENLEME

Anayasa Mahkemesi’nin Fiyat İstikrar Komitesi’nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni iptal etmesinin ardından bu konuda da yasayla yeni bir düzenlemeye gidilecek. Ekim ayında Meclis’in açılmasıyla birlikte sunulması beklenen yasa teklifinde bununla ilgili bir maddenin yer alması bekleniyor. CHP, Kararnamenin anayasa aykırı olduğunu belirterek, AYM’ye başvurmuştu. AYM, oy çokluğu ile anayasaya aykırılık kararı vererek, iptal etti. İptal gerekçesinde “kanunla düzenlenmesi gereken konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz” denildi.

MECLİS AÇILINCA ATILACAK 5 ADIM

■ Ev sahibi-kiracı uyuşmazlıkları arabulucuya gidecek
■ Enflasyon düzeltmesi yeniden gündeme gelecek
■ KYK borçlarının faizi silinecek
■ Dar gelirlilerin elektrik su faturası kaynaklı icra dosyaları silinecek
■ Fiyat İstikrar Komitesi için yasal düzenleme yapılacak


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Anahtar Kelimeler:
faiz borç
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