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5G teknolojisi ile sanat bir araya geliyor

Türk Telekom, 5G teknolojisini kültür ve sanatla buluşturuyor. Hayatın her alanını yenilikçi uygulamalarla zenginleştiren Türk Telekom’un sunduğu teknolojiyle Türkiye’nin 5G altyapısına sahip tek kültür ve sanat merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yenilikçi bir uygulama daha hayat geçirdi. 5G destekli VR (Sanal Gerçeklik) teknolojisiyle sanatı harmanlayan Türk Telekom, sanatseverlere yepyeni bir izleme deneyimi sunuyor.

5G teknolojisi ile sanat bir araya geliyor
Ezgi Sivritepe

Türk Telekom, kültür-sanat deneyiminde de yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Türk Telekom’un ana destekçisi olduğu ve Türkiye’nin en önemli kültür sanat merkezlerinden biri olan AKM’de 5G teknolojisiyle hayata geçirilen yenilikçi uygulama, sanatseverlerin etkinliklere kesintisiz bir şekilde erişimini mümkün kılıyor. AKM’de yer alan Türk Telekom Lounge’da kurulan 5G destekli VR deneyim alanı sayesinde, Türk Telekom Opera Salonu’ndaki gösterilerin ilk perdesini kaçıran izleyiciler, salonun kapıları kapanmış olsa bile performansa sanal gerçeklik teknolojisiyle eşlik edebiliyor. VR gözlükleriyle 4K çözünürlükte ve 360 derece görüş açısıyla yayınlanan gösteri, izleyiciye salonda olma hissini yaşatıyor. Böylece sanatseverler, ilk perdeyi izledikten sonra ikinci perdeye fiziksel olarak katılım sağlayarak, gösteriyi kaldıkları yerden takip edebiliyor.

5G TEKNOLOJİSİ İLE SANAT

Türk Telekom’un hayatın her alanında sağladığı faydalara değinen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden şu sözleri kullandı:

“Türk Telekom olarak Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü rol üstleniyor, teknolojiyi hayatın her alanına entegre etmek için çalışıyoruz. Uzaktan ameliyat, akıllı tarım, kültür sanat ve spor gibi birçok farklı alanda 5G teknolojisini kullanarak, ilklere imza attık. Fiber altyapıdaki gücümüzü mobil ağlar ile birleştirerek başlattığımız Fiber Mobilite çağında 5G’ye en hazır operatör olarak 5G’nin dönüştürücü gücünün, kültür ve sanat gibi hayatın kalbine dokunan alanlarda deneyimlenmesini sağlıyoruz. Ana destekçisi olduğumuz kültür ve sanatın merkezi AKM’de sunduğumuz bu özel uygulama ile ilk perdeye geç kalan sanatseverlerin gösteriden kopmaması, teknolojinin insan hayatına sağladığı faydanın en somut örneklerinden biri. Daha önce Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz 5G bağlantısıyla, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası konserini İstanbul’da, AKM’den canlı ve salondaymış gibi izleme imkânı sunmuştuk. AKM Türk Telekom Lounge’da uygulamaya aldığımız bu teknoloji sayesinde, bundan böyle AKM Türk Telekom Opera Salonu’ndaki etkinliklere geç kalan sanatseverler VR gözlüklerle gösterilerin ilk perdesini salondaymış hissiyatıyla izleyebilecek. Sanatı teknolojiyle bir araya getirerek sanatseverlere yeni deneyimler sunmaya, teknolojiyi hayatın her alanında faydaya dönüştürmeye devam edeceğiz” dedi.

Sanatseverler, Türk Telekom’un AKM’de 5G teknolojisiyle hayata geçirdiği yenilikçi uygulamayı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda yer alan tüm etkinliklerde deneyimleyebilecek.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom 5G
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