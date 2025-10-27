6.1'lik depreme canlı yayında yakalandılar! İşte korku dolu o anlar: "Eyvah, çok fena sallanıyoruz!"

Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 6.1 şiddetindeki deprem çevre illerde hissedildi. Korkutan depreme İstanbul'daki TGRT Haber stüdyosunda yakalanan Fatih Atik, Nagehan Alçı, Fuat Uğur, Cem Küçük ve Şamil Tayyar'ın korkusu kamerala yansıdı.
AFAD'ın 6.1 olarak duyurduğu merkez üssü Sındırgı olan deprem, çevre illerde de korku ve paniğe neden oldu. Deprem İstanbul'da da hissedildi, vatandaşlar sokağa çıktı.
Fatih Atik, Nagehan Alçı, Fuat Uğur, Cem Küçük ve Şamil Tayyar 6.1 büyüklüğündeki depreme TGRT Haber stüdyosundaki programda canlı yayında yakalandı. Konuklar büyük korku yaşarken, soğukkanlı şekilde yerlerini korudukları görüldü.
Deprem başladığı anda konuklar, "Deprem oluyor. Eyvah. Şu anda deprem oluyor. Çok fena sallanıyoruz. Hala sallanıyoruz. Sevgili seyirciler, hala sallanıyoruz, çok uzun süren bir deprem yaşıyoruz. Allah hepimizi korusun. Hala daha devam ediyor" sözleriyle yaşadıkları büyük korkuyu yansıttı.
6.1'lik depreme canlı yayında yakalandılar! İşte korku dolu o anlar: pic.twitter.com/31jPYJNzDA— Mynet (@mynet) October 27, 2025
Okuyucu Yorumları 0 yorum