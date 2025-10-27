FİNANS

6.1'lik depreme canlı yayında yakalandılar! İşte korku dolu o anlar: "Eyvah, çok fena sallanıyoruz!"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli meydana gelen 6.1 şiddetindeki deprem İstanbul, Bursa ve İzmir gibi çevre illerde de hissedildi. Korkutan depreme İstanbul'daki TGRT Haber stüdyosunda yakalanan sunucu ve konukların deprem anındaki korkusu kameralara yansıdı. Konuklar, "Deprem oluyor. Eyvah! Şu anda deprem oluyor. Çok fena sallanıyoruz. Allah hepimizi korusun. Hala daha devam ediyor" sözleriyle korku dolu anlar yaşadı.

Mustafa Fidan

Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 6.1 şiddetindeki deprem çevre illerde hissedildi. Korkutan depreme İstanbul'daki TGRT Haber stüdyosunda yakalanan Fatih Atik, Nagehan Alçı, Fuat Uğur, Cem Küçük ve Şamil Tayyar'ın korkusu kamerala yansıdı.

6.1 lik depreme canlı yayında yakalandılar! İşte korku dolu o anlar: "Eyvah, çok fena sallanıyoruz!" 1

6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

AFAD'ın 6.1 olarak duyurduğu merkez üssü Sındırgı olan deprem, çevre illerde de korku ve paniğe neden oldu. Deprem İstanbul'da da hissedildi, vatandaşlar sokağa çıktı.

SUNUCU VE KONUKLAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

Fatih Atik, Nagehan Alçı, Fuat Uğur, Cem Küçük ve Şamil Tayyar 6.1 büyüklüğündeki depreme TGRT Haber stüdyosundaki programda canlı yayında yakalandı. Konuklar büyük korku yaşarken, soğukkanlı şekilde yerlerini korudukları görüldü.

6.1 lik depreme canlı yayında yakalandılar! İşte korku dolu o anlar: "Eyvah, çok fena sallanıyoruz!" 2

"EYVAH! ŞU ANDA DEPREM OLUYOR"

Deprem başladığı anda konuklar, "Deprem oluyor. Eyvah. Şu anda deprem oluyor. Çok fena sallanıyoruz. Hala sallanıyoruz. Sevgili seyirciler, hala sallanıyoruz, çok uzun süren bir deprem yaşıyoruz. Allah hepimizi korusun. Hala daha devam ediyor" sözleriyle yaşadıkları büyük korkuyu yansıttı.

