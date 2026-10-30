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Kripto devi Binance'e hacker şoku: Bitcoin ve Ethereum adeta çakıldı! 2,54 milyar dolar...

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, internet korsanlarının hedefi oldu. Siber saldırı düzenlenen Binance, 2,54 milyar dolarlık varlıkların dondurulduğunu açıkladı. Dondurulan varlıkların daha yükselmesi öngörülürken Binance'in kurucuzu CZ sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Tüm kayıplar karşılanacak" dedi.

Kripto devi Binance'e hacker şoku: Bitcoin ve Ethereum adeta çakıldı! 2,54 milyar dolar...

Binance tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda dondurulan varlıkların tutarına ilişkin farklı rakamlardan, dolaşımdaki 1,8 milyar dolar tutarı da dahil olmak üzere haberdar olunduğu belirtildi. Açıklamada, dondurulduğu doğrulanan toplam tutarın şu an itibarıyla 2,54 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Kripto devi Binance e hacker şoku: Bitcoin ve Ethereum adeta çakıldı! 2,54 milyar dolar... 1

TUTAR ARTABİLİR!

Ekiplerin kolluk kuvvetleri, varlık ihraççıları, blokzincir istihbarat şirketleri ve sektör ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışarak ilave varlıkların izini sürmeye ve bunları dondurmaya devam etmesiyle söz konusu tutarın artabileceğine işaret edilen açıklamada, yalnızca doğrulanmış rakamların paylaşılacağı ve yeni bilgiler teyit edildikçe güncelleme yapılacağı aktarıldı.

Kripto devi Binance e hacker şoku: Bitcoin ve Ethereum adeta çakıldı! 2,54 milyar dolar... 2

"TÜM KAYIPLAR KARŞILANACAK"

Binance'in bir diğer açıklamasında, güvenlik sorununu çözmek için aralıksız çalışıldığı belirtilerek, "Binance, tüm kayıpları karşılayacak." ifadesi kullanıldı.

Önlem olarak tüm para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtilen açıklamada, inceleme tamamlandığında kapsamlı bir durum değerlendirmesi paylaşılacağı kaydedildi.

Binance, daha önce olası bir güvenlik sorununa ilişkin bildirimlerin farkında olunduğunu ve konunun aktif olarak araştırıldığını belirterek, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu açıklamıştı.

Kripto devi Binance e hacker şoku: Bitcoin ve Ethereum adeta çakıldı! 2,54 milyar dolar... 3

BINANCE KURUCUSU CZ: 'FONLAR GÜVENDE'

"CZ" olarak bilinen Binance'in kurucu ortağı ve eski üst yöneticisi Changpeng Zhao da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu belirtmişti.

Olayın Binance'e yönelik bir siber saldırı gibi göründüğünü belirten CZ, Tether'ın yaklaşık 971 milyon dolar, Circle'ın ise yaklaşık 823 milyon dolar tutarındaki varlığı hızla dondurmasını takdir ettiğini kaydetmişti.

Kripto devi Binance e hacker şoku: Bitcoin ve Ethereum adeta çakıldı! 2,54 milyar dolar... 4

BİNANCE TR'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Binance TR'den yapılan açıklamada, tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğu ve platformdaki hizmetlerin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kullanıcılarımızın varlıklarının güvenliği en önemli önceliğimizdir. Güvenlik süreçlerimizi titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Binance kripto
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