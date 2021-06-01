Nefes kredisi, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için finansman desteği sağlıyor. Nefes kredisi 200 bin TL'ye varan kredi veriyor! Başvurunun ne zaman ve nasıl yapılacağına, nereye müracaat edileceğine ve başvuru yapacak firmaların hangi şartları taşıması gerektiğine ilişkin araştırma yapılıyor. Nefes kredisi almak için belirli şartlar gerekiyor. Peki 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır? Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Denizbank nefes kredisi veriyor mu? İşte detaylar...
Nefes kredisi imkanından faydalanacak firmalar için aranan şartlar arasında, yıllık cirosu 10 milyon liradan az olması ve Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası’na kaydı olması yer alıyor. Öte yandan nefes kredisini almak isteyen firmaların 2020 yılı cirosunda, önceki yıla göre yüzde 25 oranında düşüş görülmesi bekleniyor.
Peki nefes kredisi miktarı ne kadar olacak? Konuya ilişkin yapılan açıklamalara göre, 2020 yılında cirosu 1 milyon liradan az olan KOBİ'lere en çok 50 bin TL kredi imkanı verilecek. Cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'lere ise en çok 200 bin TL nefes kredisi imkanı sağlanacak.
Nefes kredisi uygulaması ihtiyaç sahibi KOBİ'lere 6 ay ödemesiz dönem fırsatı sağlıyor. Söz konusu krediyi almaya hak kazanan firmalar, geri ödemelerini 12 taksit ile yapacak. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak. Faiz oranı yıllık olarak yüzde 17,5 olacak.
Kredi imkanından faydalanmak isteyen firmalar, üyesi oldukları oda ve borsalardan üyelik belgesi talep edecek. Bunun ardından, söz konusu belge ile banka şubelerine başvuru yapılacak. Üyelik belgelerini online olarak almak da mümkün. TOBB veya -da-borsaların sistemlerinden e-belge olarak alınabilmektedir.
Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor. Başvuru kredisi birçok banka üzerinden alınabilecek. Bu bankaların içinde Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ve Denizbank da yer alıyor.
İşte başvuruların alınacağı kredi paketine katılım gösterecek bankalar;
TC Ziraat Bankası AŞ
Denizbank AŞ
Türkiye Halk Bankası AŞ
Türkiye İş Bankası AŞ
T. Garanti Bankası AŞ
Akbank T.A.Ş
Türkiye Vakıflar Bankası TAO
Yapı ve Kredi Bankası AŞ
Ziraat Katılım Bankası AŞ
Vakıf Katılım Bankası AŞ.
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