Nefes kredisi, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için finansman desteği sağlıyor. Nefes kredisi 200 bin TL'ye varan kredi veriyor! Başvurunun ne zaman ve nasıl yapılacağına, nereye müracaat edileceğine ve başvuru yapacak firmaların hangi şartları taşıması gerektiğine ilişkin araştırma yapılıyor. Nefes kredisi almak için belirli şartlar gerekiyor. Peki 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır? Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Denizbank nefes kredisi veriyor mu? İşte detaylar...

6 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Nefes kredisi imkanından faydalanacak firmalar için aranan şartlar arasında, yıllık cirosu 10 milyon liradan az olması ve Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası’na kaydı olması yer alıyor. Öte yandan nefes kredisini almak isteyen firmaların 2020 yılı cirosunda, önceki yıla göre yüzde 25 oranında düşüş görülmesi bekleniyor.

Peki nefes kredisi miktarı ne kadar olacak? Konuya ilişkin yapılan açıklamalara göre, 2020 yılında cirosu 1 milyon liradan az olan KOBİ'lere en çok 50 bin TL kredi imkanı verilecek. Cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'lere ise en çok 200 bin TL nefes kredisi imkanı sağlanacak.