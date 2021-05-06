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6 ay geri ödemesiz kredide şartlar belli oldu! 6 ay geri ödemesiz kredi şartları neler?

06.05.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar ilave istihdama 100 bin TL destek kredisinin detaylarını merak ediyor. 6 ay ödemesiz, 3 yıl vadeli olması beklenen kredide detaylar yavaş yavaş netleşti. Peki önceliğin imalat sektörüne verileceği kredi ödemesinde şartlar neler?

İşte 6 ay geri ödemesiz kredi şartları...

6 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİNİN ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu ekonomik reform paketinde bulunan ilave istihdama 100 bin TL destek kredisi ile ilgili detaylar belirlenmeye başladı.

6 AY ÖDEMESİZ, 3 SENE VADELİ

6 AY ÖDEMESİZ, 3 SENE VADELİ
Koronavirüs pandemisi sürecinden en fazla etkilenen turizm ve hizmet sektörlerinin de destek paketine alınması planlanmakta. Verilecek kredinin 6 ay ödemesiz ve 3 sene vadeli olması bekleniyor.
Her bir ilave istihdam sağlanan vatandaş için 12 ay boyunca ödemiş oldukları sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri, kredi kullanan işletmelerinin kredi faiz bakiyesinden düşülebilecek. Bu kararla beraber, kredinin faiz yükünün büyük bir bölümünü de devlet üstlenmiş olacak.
6 ay geri ödemesiz kredi desteği öncelikle imalat sanayinde faaliyet göstermekte olan işletmelere verilecek. Bununla beraber üretimin ve büyüme hedeflerinin yakalanmasının yanında istihdamın da çoğalması sağlanacak. Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların evde kalması ve sokağa çıkma yasakları sebebiyle en fazla etkilenen hizmet ve turizm sektörlerinin de öncelikli olarak kapsama alınması konusunda çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

3 MİLYONDAN FAZLA İŞLETME

3 MİLYONDAN FAZLA İŞLETME
Kredi paketi, mikro ve küçük ölçekli işletmeler kapsamında yaklaşık 3 milyondan fazla işletmeyi kapsayacak.
İlave istihdam yaratacak olan işletmeye, KGF destekli 100 bin liralık kredi ödemesi yapılacak.
Finansman desteği en fazla 500 bin liralık olacak şekilde kullandırılacak. Bu da ilave 5 kişilik istihdam anlamına gelmekte. Yani mevcut istihdamın üzerine 5 kişiye daha ilave istihdam sağlayan, 500 bin TL'lik kredi ödemesi imkanından yararlanabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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