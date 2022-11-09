6 ay içinde feragat edenin borcu siliniyor! 2 bin liraya kadar olan abonelik borçları ‘değersiz’ sayılacak

Enflasyon ve enerji krizi ile mücadele eden ülkeler, kış ayları için birçok destekleyici tedbir almaya devam ediyor. Türkiye’de de sosyal yardım uygulamalarına ek olarak hanelerin ısınma masrafına destek olmak amacıyla birçok yeni uygulama devreye alındı. Bu kapsamda son olarak Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeyle, 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki borçlar için destekleyici düzenleme getirildi.

DİLEKÇE VERMEK YETERLİ

Buna göre borçlusu gerçek kişi olan ve azami 2.000 liralık olan ya da bakiyesi azami 2.000 lira kalmış olan abonelik borçları; alacaklının bugünden itibaren 6 ay içinde alacaktan feragat dilekçesi verip tahsil etmekten vazgeçtiğini beyan etmesi halinde, değersiz alacak olarak kabul edilecek.

Yeni düzenleme uyarınca alacaklarından feragat edenler, feragat ettikleri alacaklar ile ilgili olarak, düzenlemede öngörülen hükümler dışında ilgili idareden herhangi bir yasal yükümlülüğün iadesi, vekalet ücreti, yargılama gideri ve benzeri başkaca bir hak ve alacak talebinde bulunamayacaklar.

TORBA YASA RESMEN YÜRÜRLÜKTE

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan karar ile 52 maddelik Torba Yasa resmen yürürlüğe girdi. Bu kapsamda elektrik, su, doğal gaz ve telefon gibi temel ihtiyaç abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan küçük miktarlı borçların silineceği duyuruldu. 2000 TL'den az borçlar "değersiz alacak" kategorisinde yer alacak.



