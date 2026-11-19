Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 13 Kasım itibarıyla 252 milyar 996 milyon lira artarak 29 trilyon 41 milyar 219 milyon liradan 29 trilyon 294 milyar 215 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 742 milyar 652 milyon lira artarak 32 trilyon 575 milyar 119 milyon liradan 33 trilyon 317 milyar 771 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON 593 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 34 milyar 936 milyon lira artarak 3 trilyon 593 milyar 477 milyon liraya çıktı.

Bu tutarın 858 milyar 986 milyon lirası konut, 42 milyar 867 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 691 milyar 623 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 168 milyar 604 milyon lira artarak 4 trilyon 618 milyar 703 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise 70 milyar 677 milyon lira artışla 3 trilyon 537 milyar 672 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 317 milyar 664 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 220 milyar 7 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 13 Kasım itibarıyla önceki haftaya göre 10 milyar 242 milyon lira artışla 1 trilyon 6 milyar 266 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 734 milyar 495 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 8 milyar 169 milyon lira artarak 6 trilyon 217 milyar 960 milyon liraya çıktı.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır