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'6 bin euro' detayı! 550 bin gurbetçiden 18 bini yaptı... Raporlara girdi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
17.04.2025 09:15
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Almanya'da yaşayan gurbetçilerle ilgili dikkat çeken bir rapor ortaya çıktı. Buna göre, 550 bin mavi kartlı gurbetçiden sadece 18 bini Türk vatandaşlığı için tekrar başvurdu. Başvuruların düşüş olmasının başlıca sebepleri arasında bedeli 6 bin euro olan dövizle askerlik hakkı tanınması ve ekonomik zorluklar gösteriliyor.

'6 bin euro' detayı! 550 bin gurbetçiden 18 bini yaptı... Raporlara girdi

Almanya'da yaşayan gurbetçilerle ilgili dikkat çeken veriler raporlara girdi. Buna göre; Almanya'da yaşayan 550 bin mavi kartlı gurbetçiden sadece 18 bini Türk vatandaşlığı için yeniden başvurdu. Peki, mavi kart nedir? Türk vatandaşlığı için yeniden başvuranlara dair rakamların düşüklüğünün sebebi ne? İşte detaylar...

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SAYI YÜZDE 3'E TEKABÜL EDİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Avrupa'da yükselen aşırı sağın, çifte vatandaş olmayan isteyen gurbetçileri de etkilediği aktarıldı. Dünya genelinde 660 bin Mavi Kartlı (Türk vatandaşlığını çıkış izni almak suretiyle kaybedenlere verilen, bazı vatandaşlık haklarından yararlanılmasını sağlayan belge) gurbetçinin yaklaşık 550 bini Almanya’da yaşıyor. Geçtiğimiz yıl haziran ayında yürürlüğe giren Alman Vatandaşlık Yasası ile Almanya, çifte vatandaşlığa imkân tanıdı. Buna rağmen 547 bin 790 Mavi Kartlı gurbetçiden sadece 18 bininin Türk vatandaşlığı için yeniden başvurduğu kaydedildi. Yüzde 3’e tekabül eden bu sayının düşük olmasının, AK Parti raporlarına girdiği aktarıldı. Raporda, Almanya’daki aşırı sağın seçim sonuçlarıyla birlikte Çifte Vatandaşlık Yasası’nı tehdit ettiğinin belirtildiği öğrenildi.

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NEDENLERDEN BİRİ; ASKERLİK

Başvuruların düşük kalmasının başlıca nedenlerinden bir tanesinin de askerlik konusu olduğu belirtildi. Askerlik çağındaki kişilerin başvuru oranının daha düşük olduğu kaydedilirken 2020 yılında, yurt dışında doğup süresiz ikamet etme izni olanlara üç yıl çalışma şartı olmadan dövizle askerlik hakkı tanındığı vurgulandı. 2025 yılında bu bedel 6 bin euroya (260 bin TL) tekabül ediyor.

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ZAMAN YETERSİZLİĞİ, RANDEVU ZORLUĞU VE ÇALIŞMA SAATLERİ

Almanya'daki Türklerin ekonomik durumu dikkate alındığı zaman bu miktarın istenmese bile, vatandaşlıktan çıkmayı göze alacak kadar sıkıntılı bir duruma sebep olduğu vurgulandı. Öte yandan zaman yetersizliği, randevu zorluğu ve çalışma saatlerinin de başvuru sayısını olumsuz etkilediği belirtilirken anne ya da babası Türk olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının askerlik yapmak mecburiyetinde olduğu kaydedildi.

Soy bağı olmadan vatandaş olanların ise askerlikten muaf tutulabildiği belirtilirken bu durumun da tartışmalara yol açtığı aktarıldı. 22 yaş ve üzeri olup başka ülkede askerlik yaptığını belgeleyenlerin de muaf sayıldığı ancak yurt dışındaki askerliğin yalnızca ikili anlaşma olan ülkelerde geçerli olduğu vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya gurbetçi Türk vatandaşı
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