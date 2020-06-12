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6 bin lira ücret karşılığında çoban bulamadılar

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2020 13:37 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesi Kasımbağı Mahallesi'nde büyükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan aileler, 6 bin TL ücret karşılığında çoban bulamayınca hayvanları, imece usulü kendileri otlatmaya başladı.

Erciş ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kasımbağı Mahallesi'nde, hayvancılık yaparak geçimini sağlayan 20 aile, 300 büyükbaş hayvan için çoban arayışına girdi. 6 bin lira ücret teklifine rağmen çoban bulunamadı. Bunun üzerine 20 aile bir araya gelerek, hayvanlarına imece usulü bakma kararı aldı. Sırayla her aileden 2 kişi, her gün 300 büyükbaş hayvanı meraya götürerek otlatıyor.

Mahallede hayvancılık yapan Zülküf Çiçek (39), 6 bin lira ücrete rağmen çoban bulamadıklarını belirterek, "300 büyükbaş hayvanımıza çobanlık yapacak bir kişi bulamadık. Bunun üzerine bu işi kendimiz yapmaya karar verdik. Aldığımız karar doğrultusunda her gün farklı evlerden imece usulü 2 kişi sırayla hayvanları götürüp köyün merasında otlatıyor. Bugün sıra ben ve yeğenimdeydi, biz geldik. Sabah ahırlardan hayvanları alıp köyün merasına getiriyoruz. Akşam olunca da topluca tekrar ahırlara bırakmak üzere yola çıkıyoruz" dedi.

KAYNAK:DHA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yav hehe bizim şirkette de 15000TL+ araba +5000TL yemek +3000 TL yol parasina adam arayip bulamiyoruz.
bizde aynı,,,ondan sonra memlekette iş yok derler,,,HERKEZ İŞTER ELİMİ SICAK SÜDAN SOGUK SUYA SOKMAYAYIM...HERKEZ İSTER MASI BAŞI İŞ OLSUN...AŞ OLSUN..HERKEZ KÖŞEYİ DÖNELİMDE HELAL HARAM FARK ETMEZ...BİZ BİR YERLERDE YANLIŞ YAPIYORUZ ÇOCUKLARIMIZA EMEK OLMADAN YEMEĞİN OLMAYACAĞINI ..ÖĞRETMEMİZ GEREK,,BÜTÜN TV.PROĞRAMLARINDA TÜKETİM TOPLUMU YARATILIYOR...HAZIRCILIK..ÖĞRETİLIYOR ..BAĞIMLILIK ÖĞRETİLİYOR,,,KENDİ SÜTÜMÜ...YOĞURDUMU..TAVUĞUMU,,ETİMİ ÇOCUKLARA YEDİREMİYORUM..İNANIN BEYİN KODLARIMIZLA BİLE OYNADILAR,,,ALLAH SONUMUZU HAYIR GETİRSİN...ÜZÜLÜYORUM,,
mecliste sarayın adaarı var onkardan boşu yok onlara teklif goturun... bari bi işe yarasınlar
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