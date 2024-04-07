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  4. 6 bin ton satılması bekleniyor... Bayramın gözdesi baklavanın 'tadı kaçtı': Kilo ve dilim fiyatı cep yakıyor!

6 bin ton satılması bekleniyor... Bayramın gözdesi baklavanın 'tadı kaçtı': Kilo ve dilim fiyatı cep yakıyor!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.04.2024 08:27
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Bayram tatlısı denilince akla ilk gelen baklavanın fiyatı cep yakıyor. Baklavacılar maliyetlerin arttığına dikkat çekerken, kaliteli bir cevizli baklavanın kilogramı 600-700 TL arasında, fıstıklı baklava ise 750-850 TL arasında satılıyor.

6 bin ton satılması bekleniyor... Bayramın gözdesi baklavanın 'tadı kaçtı': Kilo ve dilim fiyatı cep yakıyor!

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatlıları tezgahlardaki yerini alırken, imalathaneler gelen talebi karşılayabilmek için tam kapasite çalışıyor. Bayram süresince Türkiye genelinde 6 bin ton baklava tüketilmesi öngörülüyor. Baklavanın kilo fiyatı 1000 TL'ye dayanırken dilim fiyatı ise 40 TL'yi aştı!

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, ramazan ayının baklavacılar için bereket ayı olduğunu, bu ramazanın geçen yıla göre oldukça iyi geçtiğini söyledi.

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"GÜLLAÇ SATIŞLARI BU SENE İYİ"

Ramazanda klasik baklavanın her zamanki gibi ön planda olduğunu bildiren Yıldırım, güllaç satışlarında da bu sene oldukça iyi seviyelerin yakalandığını anlattı.

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"SEKTÖR BAYRAMA HAZIRLANIYOR, HUMMALI BİR ÇALIŞMA VAR"

Yıldırım, bayrama hazırlanan baklava sektöründe hummalı bir çalışma olduğunu belirterek, "Siparişler alınıyor, baklavalar hazırlanıyor, ciddi anlamda bir hareketlilik var." dedi.

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6 BİN TON SATILMASI BEKLENİYOR

Uzun bayram tatilinin kendilerine bir nebze olumsuz etkisi olacağını dile getiren Yıldırım, siparişlerin durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yaptığımız tahmini çalışmaya göre bayramda ortalama 6 bin ton baklava satışını öngörüyoruz, buna sadece baklava çeşitleri dahil. Kadayıf, şekerpare gibi diğer tatlı türlerini kattığımızda bu rakam 10 bin tonu bulur. Sadece 2 bin ton baklavanın İstanbul'da tüketileceğini düşünüyoruz. Bu bayram en fazla tercih edilen tatlı fıstıklı, cevizli klasik baklava. Midye, burma gibi baklavalar da tercih edilen ürünler arasında. Bizim sektörde zaman zaman ustalar değişik çeşitler ortaya çıkarırlar. Bunların arasında sadece midye baklava ve soğuk baklava tuttu. Dolayısıyla soğuk baklava da tüketicinin tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Soğuk baklava ve midye baklava artık baklava klasikleri arasında yerini aldı diyebiliriz."

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BAKLAVANIN FİYATI CEP YAKTI

Yıldırım, geçen seneye göre fiyatlar değişse de baklavacılar olarak, hammadde fiyatları artmasına rağmen ramazan ayına ya da bayrama özel bir zam yapmadıklarını dile getirdi.

Mehmet Yıldırım, "Baklava sektörü olarak karlılıkları minimumda tutuyoruz. Şu an kaliteli bir cevizli baklavanın kilogramı 600-700 TL arasında, fıstıklı baklava ise 750-850 TL arasında fiyatlanıyor. Tüketici bildiği, güvendiği yerden alışveriş yapsın, bayramda da ağızlarının tadı bozulmasın." dedi.

(AA)


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baklava bayram fiyat kilo
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