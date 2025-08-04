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6 buçuk milyon memur ve emekli etkilenecek! 28 Temmuz'da süreç başlamıştı

Kamuda yaklaşık 6 buçuk milyon memur ve memur emeklisini etkileyecek olan toplu sözleşme süreci çerçevesinde, yarın kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi yapılacak.

6 buçuk milyon memur ve emekli etkilenecek! 28 Temmuz'da süreç başlamıştı

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri için süreç 28 Temmuz’da başladı. Memur Sendikaları Konfederasyonu’nun (Memur-Sen) yetkili konfederasyon olarak yer aldığı görüşmelerde, en çok üyesi bulunan Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) ve Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu da (Birleşik Kamu-İş) yer aldı.

6 buçuk milyon memur ve emekli etkilenecek! 28 Temmuz da süreç başlamıştı 1

2026-2027 yıllarını kapsayan ve 11 iş kolundaki kamu görevlisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8’inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi ilk görüşmesinde taraflar, süreci takvimi belirleyerek başladı. Takvimin belirlenmesiyle birlikte 1 Ağustos’ta Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri, Sağlık ve Sosyal Hizmetleri ve Yerel Yönetim Hizmetleri iş kollarının toplu sözleşme teklifleri ön müzakeresi gerçekleştirildi.

2 AĞUSTOS'TA GERÇEKLEŞTİ

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri, Kültür ve Sanat Hizmetleri, Diyanet ve Vakıf Hizmetleri ve Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri iş kollarının toplu sözleşme teklifleri ön müzakeresi 2 Ağustos'ta gerçekleşti.

6 buçuk milyon memur ve emekli etkilenecek! 28 Temmuz da süreç başlamıştı 2

ÖN MÜZAKERELER BUGÜN YAPILACAK

Toplu Sözleşme görüşme takvimine göre, Ulaştırma Hizmetleri, Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri, Tarım ve Ormancılık, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri iş kolları toplu sözleşme ön müzakereleri de bugün yapılacak toplantılarda görüşülecek. Böylece kamuda 11 iş kolundaki memurların toplu sözleşme ön müzakereleri de bugün yapılan toplantıların ardından tamamlanacak.

6 buçuk milyon memur ve emekli etkilenecek! 28 Temmuz da süreç başlamıştı 3

Görüşmeler kapsamında kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi ise 5 ve 6 Ağustos’ta yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Memur-Sen Toplu Sözleşme
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