6 Kasım gram ve çeyrek altın kaç TL? İşte altın fiyatlarında son durum!

Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını gibi türevlerde de değişiklikler yaşanabiliyor. Piyasaların kapalı olduğu 6 Kasım 2021 Cumartesi günü altın fiyatları dünkü kapanışına paralel seviyelerde işlemlerini sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ALTIN (TL/GR)

565,69 Türk lirası

565,96 Türk lirası

22 Ayar Bilezik

512,27 Türk lirası

517,08 Türk lirası

Altın (ONS)

1.817,61 Türk lirası

1.818,70 Türk lirası

Altın ($/kg)

58.145,00 Türk lirası

58.180,00 Türk lirası

Cumhuriyet Altını

3.601,00 Türk lirası

3.716,00 Türk lirası

Yarım Altın

1.801,00 Türk lirası

1.865,00 Türk lirası

Çeyrek Altın

900,00 Türk lirası

921,00 Türk lirası

Reşat Altını

3.633,47 Türk lirası

3.748,95 Türk lirası

Kulplu Reşat Altını

3.635,69 Türk lirası

3.751,20 Türk lirası

22 Ayar Altın TL/Gr

509,22 Türk lirası

528,91 Türk lirası

18 Ayar Altın TL/Gr

412,95 Türk lirası

413,15 Türk lirası

14 Ayar Altın TL/Gr

310,10 Türk lirası

370,741 Türk lirası

Kapalicarsi Ziynet 2.5

8.967,04 Türk lirası

9.109,42 Türk lirası

Kapalicarsi Ziynet 5 li

18.165,19 Türk lirası

18.517,55 Türk lirası



