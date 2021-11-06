6 Kasım gram ve çeyrek altın kaç TL? İşte altın fiyatlarında son durum!

Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını gibi türevlerde de değişiklikler yaşanabiliyor. Piyasaların kapalı olduğu 6 Kasım 2021 Cumartesi günü altın fiyatları dünkü kapanışına paralel seviyelerde işlemlerini sürdürüyor.
ALTIN (TL/GR)
565,69 Türk lirası
565,96 Türk lirası
22 Ayar Bilezik
512,27 Türk lirası
517,08 Türk lirası
Altın (ONS)
1.817,61 Türk lirası
1.818,70 Türk lirası
Altın ($/kg)
58.145,00 Türk lirası
58.180,00 Türk lirası
Cumhuriyet Altını
3.601,00 Türk lirası
3.716,00 Türk lirası
Yarım Altın
1.801,00 Türk lirası
1.865,00 Türk lirası
Çeyrek Altın
900,00 Türk lirası
921,00 Türk lirası
Reşat Altını
3.633,47 Türk lirası
3.748,95 Türk lirası
Kulplu Reşat Altını
3.635,69 Türk lirası
3.751,20 Türk lirası
22 Ayar Altın TL/Gr
509,22 Türk lirası
528,91 Türk lirası
18 Ayar Altın TL/Gr
412,95 Türk lirası
413,15 Türk lirası
14 Ayar Altın TL/Gr
310,10 Türk lirası
370,741 Türk lirası
Kapalicarsi Ziynet 2.5
8.967,04 Türk lirası
9.109,42 Türk lirası
Kapalicarsi Ziynet 5 li
18.165,19 Türk lirası
18.517,55 Türk lirası
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