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  4. 6 Kasım gram ve çeyrek altın kaç TL? İşte altın fiyatlarında son durum!

6 Kasım gram ve çeyrek altın kaç TL? İşte altın fiyatlarında son durum!

06.11.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcısını uzun vadede her dönemde mutlu eden altın fiyatları, son günlerde döviz kurlarında yaşanan hareketlilikle dalgalanıyor. Özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarında ani değişiklikler meydana gelebiliyor.

Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını gibi türevlerde de değişiklikler yaşanabiliyor. Piyasaların kapalı olduğu 6 Kasım 2021 Cumartesi günü altın fiyatları dünkü kapanışına paralel seviyelerde işlemlerini sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ALTIN (TL/GR)

565,69 Türk lirası
565,96 Türk lirası

22 Ayar Bilezik

512,27 Türk lirası
517,08 Türk lirası

Altın (ONS)

1.817,61 Türk lirası
1.818,70 Türk lirası

Altın ($/kg)

58.145,00 Türk lirası
58.180,00 Türk lirası

Cumhuriyet Altını

3.601,00 Türk lirası
3.716,00 Türk lirası

Yarım Altın

1.801,00 Türk lirası
1.865,00 Türk lirası

Çeyrek Altın

900,00 Türk lirası
921,00 Türk lirası

Reşat Altını

3.633,47 Türk lirası
3.748,95 Türk lirası

Kulplu Reşat Altını

3.635,69 Türk lirası
3.751,20 Türk lirası

22 Ayar Altın TL/Gr

509,22 Türk lirası
528,91 Türk lirası

18 Ayar Altın TL/Gr

412,95 Türk lirası
413,15 Türk lirası

14 Ayar Altın TL/Gr

310,10 Türk lirası
370,741 Türk lirası

Kapalicarsi Ziynet 2.5

8.967,04 Türk lirası
9.109,42 Türk lirası

Kapalicarsi Ziynet 5 li

18.165,19 Türk lirası
18.517,55 Türk lirası

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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