6 marka 12 model! Hyundai, Ford, Fiat, TOGG... İşte 2025'te ÖTV muafietiyle alınacak arabalar

Yine Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre engelli bireylerin kullanımı için uygun olan araçlardaki yerlilik oranı en az %20'den %40'a çıkarıldı. Türkiye'de birçok kişi engelli kontenjanından babaannesi, anneannesi adına araç alıyor, bu araçların ruhsat sahipleri yaşlılar olsa da araçları başkaları kullanıyor.

Yeni yılla birlikte ÖTV muafiyeti kapsamındaki araçlar için belirlenen tavan fiyat, %43.93 oranında artışla 2 milyon 247 bin 114 liraya yükseldi. Bitirdiğimiz 2024 yılında bu tutar 1 milyon 561 bin lira olarak uygulanıyordu.

Engelliler için ÖTV muafiyetiyle satılacak 6 farklı markanın 12 modeli ortaya çıktı! 2025 yılında ÖTV muafiyetiyle bu araçları alabileceksiniz:

TOYOTA CH-R

HYUNDAİ BAYON

HYUNDAİ İ20

HYUNDAİ İ10

TOGG T10X

FORD TOURNEO CUSTOM

FORD E-TRANSİT

FORD TRANSİT

FORD FİORİNO

FİAT EGEA CROSS

FİAT EGEA TRANSPORTER

VOLKSWAGEN TRANSPORTER