6 Mayıs altın bilezik gram fiyatları | Bugün (6 Mayıs) altın bilezik gram fiyatı ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar oldu?

Dün kapanışta 442,34 seviyesinde kapatan 22 ayar altın bilezik, bugün itibariyle güne kapanış seviyesinde başladı. 18 ayar altın bilezik ise dün kapanışta 361,94 seviyesindeyken, bu sabah günü 362,12 seviyesinde açtı. 14 ayar altın bilezik dün günü 281,49 ile bitirdi. 6 Mayıs itibariyle günü 281,63 seviyesinde açan 14 ayar altın bilezik, güne sakin bir seyirle başladı. Peki bugün altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

Dün altının ons fiyatı, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamalarına bağlı olarak 1.770-1.800 dolar bandında sert bir şekilde dalgalandı ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 1.778 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün ise Ons altın 1788 bandında seyrediyor.

Dün, Avrupa ve ABD'de Nisan ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de özel sektör istihdamının takip edildiğini belirten analistler, Yellen'ın açıklamaları sonrası ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının da öneminin arttığını kaydetti.