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  4. 6 Mayıs altın bilezik gram fiyatları | Bugün (6 Mayıs) altın bilezik gram fiyatı ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar oldu?

6 Mayıs altın bilezik gram fiyatları | Bugün (6 Mayıs) altın bilezik gram fiyatı ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar oldu?

06.05.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Değerli madenler arasında uzun yıllardır rağbet gören altın, günümüzde birçok yatırımcı tarafından tercih ediliyor. Düğünlerin vazgeçilmez takılarından biri olan altın bilezik, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in açıklamalarından sonra dolar kurunda oluşan baskıdan etkilenen altın fiyatları, dün itibariyle altının ons fiyatı üzerinde etkili oldu. Peki bugün 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar oldu?

Dün kapanışta 442,34 seviyesinde kapatan 22 ayar altın bilezik, bugün itibariyle güne kapanış seviyesinde başladı. 18 ayar altın bilezik ise dün kapanışta 361,94 seviyesindeyken, bu sabah günü 362,12 seviyesinde açtı. 14 ayar altın bilezik dün günü 281,49 ile bitirdi. 6 Mayıs itibariyle günü 281,63 seviyesinde açan 14 ayar altın bilezik, güne sakin bir seyirle başladı. Peki bugün altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

Dün altının ons fiyatı, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamalarına bağlı olarak 1.770-1.800 dolar bandında sert bir şekilde dalgalandı ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 1.778 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün ise Ons altın 1788 bandında seyrediyor.

Dün, Avrupa ve ABD'de Nisan ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de özel sektör istihdamının takip edildiğini belirten analistler, Yellen'ın açıklamaları sonrası ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının da öneminin arttığını kaydetti.

Altın bilezik gram fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 442,56 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 6 Mayıs itibarıyla %0,28 artışla 443,40'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 442,34 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 362,12 ile başlayan 18 Ayar Altın, 6 Mayıs itibarıyla %0,27 artışla 362,78'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 361,94 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 281,63 ile başlayan 14 Ayar Altın, 6 Mayıs itibarıyla %0,27 artışla 282,15'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 281,49 seviyesinde kapattı.
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