6 Mayıs güncel altın fiyatları | Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Dolar kurundan etkilenen altın fiyatları ise dolardaki yükselişle beraber değer kazandı. Dün kapanışta 783 TL’den işlem gören çeyrek altın, bu sabah güne 784 TL’den başladı. Yarım altın ise dün günü 1.567,96 ile kapatırken, 6 Mayıs sabahı itibariyle 1.571,02 TL’den işlem görüyor. Analistler, Bakan Yellen’in açıklamalarının ons altın fiyatını baskıladığını ifade ediyor.

Dün altının ons fiyatı, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamalarına bağlı olarak 1.770-1.800 dolar bandında sert bir şekilde dalgalandı ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 1.778 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün ise Ons altın 1788 bandında seyrediyor.

Dün, Avrupa ve ABD'de Nisan ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de özel sektör istihdamının takip edildiğini belirten analistler, Yellen'ın açıklamaları sonrası ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının da öneminin arttığını kaydetti.