6 Mayıs güncel altın fiyatları | Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Dolar kurundan etkilenen altın fiyatları ise dolardaki yükselişle beraber değer kazandı. Dün kapanışta 783 TL’den işlem gören çeyrek altın, bu sabah güne 784 TL’den başladı. Yarım altın ise dün günü 1.567,96 ile kapatırken, 6 Mayıs sabahı itibariyle 1.571,02 TL’den işlem görüyor. Analistler, Bakan Yellen’in açıklamalarının ons altın fiyatını baskıladığını ifade ediyor.
Dün altının ons fiyatı, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamalarına bağlı olarak 1.770-1.800 dolar bandında sert bir şekilde dalgalandı ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 1.778 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün ise Ons altın 1788 bandında seyrediyor.
Dün, Avrupa ve ABD'de Nisan ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de özel sektör istihdamının takip edildiğini belirten analistler, Yellen'ın açıklamaları sonrası ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının da öneminin arttığını kaydetti.
Altın Fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Güne 478,00 ile başlayan Gram Altın, 6 Mayıs itibarıyla %0,22 artışla 478,63'dan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Güne 784,21 ile başlayan Çeyrek Altın, 6 Mayıs itibarıyla %0,23 artışla 785,35'dan işlem görüyor.
YARIM ALTIN FİYATI
Güne 1.568,42 ile başlayan Yarım Altın, 6 Mayıs itibarıyla %0,25 artışla 1.571,02'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.567,96 seviyesinde kapattı.
TAM ALTIN FİYATI
Güne 3.105,20 ile başlayan Tam Altın, 6 Mayıs itibarıyla %0,22 artışla 3.109,45'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.104,30 seviyesinde kapattı.
ZİYNET ALTIN FİYATI
6 Mayıs tarihinde Ziynet altının alış fiyatı 3.065,63 TL’den işlem görürken, satış fiyatı ise 3.006,32 TL.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Güne 3.193,70 ile başlayan Cumhuriyet Altını, 6 Mayıs itibarıyla %0,20 artışla 3.197,47'dan işlem görüyor.
ATA ALTINI FİYATI
Güne 3.193,70 ile başlayan Ata Altın, bu sabah itibarıyla %0,26 artışla 3.199,40'dan işlem görüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum