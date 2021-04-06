6 Nisan güncel altın fiyatları | Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Gram altın 6 Nisan sabahı güne 450 TL seviyelerinde başlarken, çeyrek altın ise sabah saatlerinde 738 seviyesinden işlem gördü. 5 Nisan günü 736 seviyesinde kapatan çeyrek altın, güne seviyesini koruyarak başladı. Yarım altın ise sabah saatlerinde 1,477 civarından işlem gördü. 6 Nisan gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI