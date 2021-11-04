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6 saatlik mesafe hızlı trenle 45 dakikaya düşecek

04.11.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi" kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bilgin, "İstanbul'a trenle yolculuk çok uzun sürüyor, yaklaşık 4-5 saat süren bir seyahat, hatta bazen 6 saat. Proje ile İstanbul'dan Lüleburgaz'a ulaşım 45 dakikada sağlanacak" ifadelerini kullandı.

6 saatlik mesafe hızlı trenle 45 dakikaya düşecek

Vali Bilgin, makamında düzenlediği basın toplantısında, Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattındaki çalışmaların 530 milyon avroluk bütçeyle devam ettiğini belirtti.

6 SAAT YERİNE 45 DAKİKA

Çalışmaların, hedeflenen hızla sürdüğünü ifade eden Bilgin, şöyle devam etti;

"Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nde hedef 2023. Çerkezköy-Kapıkule hattının, 2023 yılının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, yani Cumhuriyet'imizin 100. yılında bitirilmesi hedefleniyor. Hedefte önemli sapma yok. Ancak ilimiz kısmıyla ilgili söyleyecek olursak, ilimiz kısmında hedeflenen rakamlarla birlikte gidiliyor. İnşallah Cumhuriyet'imizin 100. yıl hediyesi olacak. İlimiz için çok önemli bir proje. İstanbul'a trenle yolculuk çok uzun sürüyor, yaklaşık 4-5 saat süren bir seyahat, hatta bazen 6 saat. Proje ile İstanbul'dan Lüleburgaz'a ulaşım 45 dakikada sağlanacak."

Bilgin, yaklaşık 15 kilometrelik hızlı tren hattının rayının döşendiğini ifade ederek, "Kırklareli'ndeki çalışmalar, Edirne ve Tekirdağ'daki çalışmalardan daha hızlı yürüyor." dedi.

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"İLİMİZE 20 MİLYON LİRAYA YAKIN YATIRIM KAZANDIRDIK"

Vali Bilgin, projeyi sürdüren firma ile yaptıkları protokol kapsamında, Kırklareli'ne 20 milyon liralık yatırım kazandırdıklarını belirtti.

Proje kapsamında 4 bin 800 dönümlük alanda mera ıslah çalışması yapıldığını aktaran Bilgin, şunları kaydetti;

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"Burada köylülerimize yem bitkisi, arpa, yulaf ve fiğ ekimi sağlıyoruz. Ayrıca küçük ve büyükbaş hayvanlar meradan yararlanıyor. Bazı köylere gittiğimizde, vatandaşlarımızın, firmanın çalıştığı noktalarda bazı serzenişleri ve rahatsızlıklarını işittik. Bu konuda Valilik olarak duyarlılık gösteriyoruz. Bu yapılan çalışmalar devletimiz, Kırklareli halkı ve ülkemiz için çok önemli.

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Firma ile çalışma esnasında zarar verdiği tüm yol altyapıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı protokol yaptık. Proje ile ilimize 20 milyonluk yatırım kazandırdık. Bu protokolün haricinde ilimizde trafik eğitim parkı, Pancarköy'de park düzenlemesi yapılıyor. Alpullu beldesine sel felaketi sonrası 520 bin liralık destek sağlandı. Büyükmandıra belde girişine 2 milyon lira bedelle köprü yapılıyor, ayrıca 6 bin 500 ton mıcır ve 10 bin ton asfalt altı malzemesinin tedariği sağlandı." (AA)

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