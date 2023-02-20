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'6 Şubat' detayını TÜİK açıkladı! Tüketici güveni artmaya devam etti

20.02.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin şubatta yüzde 4,3 artarak 82,5 olduğunu açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamada tüketici güvenine dair verilerin 6 Şubat 2023'ten önce derlendiği, dolayısıyla verilerin deprem öncesini yansıttığı ifade edildi.

'6 Şubat' detayını TÜİK açıkladı! Tüketici güveni artmaya devam etti

TÜİK, Şubat 2023 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında artarak 82,5 oldu.

Hanenin maddi durumu endeksi yüzde 6,3 artarak 65,5, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi 5,4 artarak 84,2, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,8 artarak 85,8, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 2,5 artarak 94,5 oldu.

'6 ŞUBAT' DETAYI

Öte yandan, tüketici eğilim anketi verilerinin önemli bir kısmının 6 Şubat 2023'ten önce derlendiği için sonuçların büyük ölçüde deprem öncesi durumu yansıttığı açıklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tüketici Güven Endeksi tüik

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