6 Şubat sonrası akın etmişlerdi: İstanbullu depremi 5 ayda unuttu! ‘Kredi var ama veren banka bulamıyoruz…’

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası İstanbul başta olmak üzere birçok kentte binaların depreme dayanıklılık testleri hız kazandı İlk aylarda birçok şirket talebe yetişemez duruma düşerken, son dönemlerde karot testi taleplerinin yavaşladığı aktarılıyor. Hem yaz mevsimi hem de ağırlaşan ekonomik koşullar mülk sahiplerini beklemeye yönlendirdiği ifade ediliyor. Diğer taraftan deprem test fiyatlarının yükseldiği dikkat çekiyor. İlk dönemlerde bina başına 20 bin TL’den başlayan fiyatlarla yapılan testlerin Temmuz ayı itibariyle 34 bin ile 111 bin TL arasına geldiği görüldü.

DEVLETTEN DESTEK BEKLENİYOR

10Haber'den Leyla İlhan'ın haberine göre, deprem sonrası karot testi yaptırmak isteyenlerin sayısının ilk günlere göre azaldığını söyleyen Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, “Ancak depremin etkisi hala geçmedi. İnsanlar hala arayış içerisinde. Fakat ekonomik koşullar çok ağırlaşınca insanlar yerinden kıpırdamıyor. Burada devletten bir hareket bekleniyor. Biraz onun da ağırlığı var. Özellikle kredi desteği bekleniyor” dedi.

KREDİ VAR, VEREN BANKA YOK

İnsanların güçlendirme konusunda da birçok engelle karşı karşıya kaldığını dile getiren Türkkan, “Bunların da azaltılması lazım. Ekonomik olarak sıkıntı olduğu için insanlar burada devletten daha fazla yardım bekliyor. Kanunda kredi desteği var, ancak veren banka bulamıyoruz” açıklamasını yaptı.

'BEKLENEN DEPREM ARTIK BURADA'

Deprem bölgesinde yoğun bir inşaat olduğunu belirten Türkkan, “Onlar yaşadılar. Yaralar sarılıyor. Beklenen deprem artık burada. Dolayısıyla yeni bir yaranın da oluşması engellenmeli” diye konuştu.

Kira desteğinin İstanbul’da 3 500 TL’den 5 bin 250 liraya yükseltildiğini aktaran Türkkan ancak henüz uygulamanın başlamadığını söyledi. İstanbul’da 90 bini hemen yıkılmak üzere 650 bin konutun dönüşmesi gerektiğini de belirten Türkkan, “Karot sonuçlarının çıkması yaklaşık 2 ayı buluyor. Rapor alındıktan sonra binanın yıkılması 6 ayı bulabiliyor. Dolayısıyla deprem analiz testlerinin piyasaya yansımalarını ancak eylül ekim ayı gibi daha net görmeye başlayacağız” diye konuştu.

EYLÜL GİBİ YENİDEN HAREKETLENME BEKLENİYOR

Karot talebinde bir azalma olduğuna dikkat çeken İstanbul Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Hakan Çatalkaya , “Yaz tatili nedeni ile talepte azalma var. Şu an daha önceki başvuruları tamamlıyoruz. Eylül gibi bir hareketlenme bekliyoruz. Sonrasında giderek azalan bir trend olur” yorumunda bulundu.

Çıkan sonuçlar hakkında da değerlendirme yapan Çatalkaya, “Genelde binaların durumu iyi değil. Hak sahipleri binalarının durumunu öğrendikten sonra binanın kentsel dönüşümü veya güçlendirmesi konularında karar vermede problem yaşıyorlar ve süreç uzuyor” diye konuştu.

KENTSELDE 3 BÖLGEYE GERİ DÖNÜŞ YAPILMADI

Çatalkaya, TOKİ’nin “Yarısı Bizden” kampanyasında Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy gibi bölgelerden yapılan başvurulara henüz geri dönüş yapılmadığını belirtti. Hakan Çatalkaya şöyle konuştu:

“Bu bölgelerin sonraya bırakıldığı yönünde duyumlarımız var. Anladığımız kadarıyla bu kampanya kapsamında ilk etapta önceden belirlenmiş belediye ve bölgelerde yenileme yapılacak.”



