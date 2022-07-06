6 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 6 Temmuz 2022 Çarşamba

6 Temmuz Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak edildi. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yeşil yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 6 Temmuz 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

6 TEMMUZ'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

6 Temmuz Salı günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 904,95 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 6 Temmuz 2022 itibariyle 901,86 TL alış ve 907,03 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 713,78 TL'den yapan 18 ayar altın ise 713,39 TL alış ve 713,54 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 545,28 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,38 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 536,08 TL alış ve 647,75 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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