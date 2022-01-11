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6 yıl erken emeklilik için hangi şartlar gerekiyor? İşte erken emeklilik için 3 şart!

11.01.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de emekli olmanın yaş, yıl ve prim sayısını doldurmak olmak üzere üç şartı bulunuyor. Ancak çalışma hayatına çeşitli sebeplerle ara vermek zorunda kalan vatandaşlar bu üç şartı sağlayamadıkları için emekli olamıyor. Güncel Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre primleri toplu ödeyerek emekli olma imkanı bulunmuyor. Ancak erken emeklilik için yararlanabileceğiniz bazı haklar bulunuyor. İşte erken emeklilik şartlarıyla ilgili merak ettiğiniz her şey.

6 yıl erken emeklilik için hangi şartlar gerekiyor? İşte erken emeklilik için 3 şart!

Çalışma hayatına ara vermeyi gerektiren birçok durum bulunuyor. Doğum yapmak, askerlik, yurtdışına çıkmak gibi durumlar çalışma hayatında boşluklar yaratarak prim sayısını etkiliyor. Bu durumda vatandaşların emeklilik yaşı da gecikmiş oluyor. Yasalara göre toplu prim ödemesi yapılamıyor. Ancak eksik primleri borçlanma yoluyla ödemek mümkün.

6 YIL ERKEN EMEKLİLİK İÇİN NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Sigortalı olmadan önce askerliğini yapanlar, bir yıl kazanarak erken emekli olabiliyor. Silah altına alınan erlerin, erbaşların ve yedek subayların hizmetlerinde okulda geçen süre emeklilikten düşülüyor. Kadınlar ise her doğumda 2 sene izin kullanıyor.Bunun için çocuğun yaşıyor olması şartı da bulunuyor. Kadınlar ise üç çocukları olması durumunda 6 sene kazarak emeklilik hayatlarına 6 sene daha erken başlayabiliyor. Ancak bunun için yaş şartını da doldurmuş olmak gerekiyor.Yine kamu personellerinin ücretsiz izne ayrıldıkları dönem de erken emeklilikten faydalanılabilecek borçlanmalar arasında sayılıyor. Diğer şartlar arasında ise, grev ve lokavt sırasında geçen zaman, sigortalı iken tutuk altına girmek ve doktora öğrenimini yurtdışında yapmak gibi maddeler var. Bu gruplar primlerini borçlanarak ödeyebiliyor ve emeklilik sürelerini geciktirmek zorunda kalmadıkları gibi, erken emekli de olabiliyor.

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