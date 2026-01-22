FİNANS

60 TL'ye koşuyor: Akaryakıta yeni zam gelecek! Tarih belli oldu (22 Ocak 2026)

Motorin, benzin ve otogaz... Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar, petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son olarak ise akaryakıta zam geleceği öğrenildi. Peki 22 Ocak 2026 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları kaç TL? Akaryakıt tabelasındaki son durum ne? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Akaryakıta zam geliyor! Motorin, benzin ve otogaz kaç TL? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Döviz kurundaki ve petrol fiyatlarındaki dalgalı seyirden yeni bir zam geliyor.

AKARYAKITA ZAM GELİYOR

Motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki değişimi araç sahipleri yakından takip ediyor. Son olarak ise yeni bir zammın haberi geldi. Buna göre, motorinin litre fiyatına 1,43 lira zam yapılması bekleniyor.

Motorin zammının ise Cuma günü itibarıyla geçerli olması bekleniyor. Benzin ve otogaz için ise herhangi bir zam veya indirim haberi bulunmuyor.

1,43 TL zam gelmesi durumunda bazı şehirlerde motorin fiyatı 60 TL'ye yaklaşacak.

DEPO KAÇ TL'YE DOLUYOR?

Ortalama bir otomobilin deposu 50 litre motorin alıyor. İstanbul'da depolar 2 bin 865 liraya dolacak. Ticari araçların yakıt depoları 500 litreyle 800 litre arasında değişiyor. 800 litrelik depoya sahip ticari araçların depoları 46 bin liraya dolacak.
22 OCAK 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

Peki 22 Ocak 2026 tarihinde motorin, benzin ve otogaz fiyatları kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 54.00 TL
  • Motorin: 55.87 TL
  • LPG: 29.29 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 53.83 TL
  • Motorin: 55.69 TL
  • LPG: 28.69 TL
ANKARA

  • Benzin: 54.91 TL
  • Motorin: 56.95 TL
  • LPG: 29.17 TL
İZMİR

  • Benzin: 55.20 TL
  • Motorin: 57.20 TL
  • LPG: 29.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI  
Akaryakıt
Satış
Motorin
55.86
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.02
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.44
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.73
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.95
Gazyağı
46.56
