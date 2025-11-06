FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

60 yaş altına ömür boyu yenileme garantisi! 2026'da yürürlükte olacak

Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, yeni yapılan düzenlemeyle sağlık sigortalarında 60 yaş altına ömür boyu yenileme garantisi sunma zorunluluğu getirilmesine yönelik, uzun vadede bu düzenlemenin sektörün istikrarını güçlendireceğini söyledi.

60 yaş altına ömür boyu yenileme garantisi! 2026'da yürürlükte olacak

Tuba Buldu, 60 yaş altına ömür boyu sağlık poliçesi yenileme garantisi sunma zorunluluğunu içeren yeni düzenlemelerine ilişkin söz konusu düzenlemenin sağlık sigortalarının geleceği açısından son derece önemli ve olumlu bir adım olduğunu dile getirdi.

Buldu, düzenleme kapsamındaki en önemli değişikliklerin sigortanın yenilenmesi sürecine, yenileme garantisinin sunumuna, içeriğine ve şirketler arası hak geçişlerinin koşullarına yönelik olduğunu belirtti.

Türkiye Sigorta olarak yönetmelik değişikliğinin sadece bir yükümlülük değil, aynı zamanda müşteri güvenini artıran bir fırsat olduğunu, bunun özel sağlık sigortasının sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra sigortanın tabana yayılmasını sağlamak için önemli bir adım olduğunu söyleyen Buldu, "Artık ömür boyu yenileme garantisinin sigortanın ayrılmaz bir parçası olması farkındalığının bireylerde daha da artacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

"BAZI SORUMLULUKLAR YÜKLENİYOR"

Buldu, yönetmelik kapsamında bazı düzenlemelerin yapıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Sigortalıların şirketler arası geçişlerde hak kaybına uğramaması, bekleme sürelerinin tekrarlanmaması, sektörde sunulan yenileme garantilerinin isimlerinin standardize edilmesi ve en önemlisi şirketlere riziko ve maliyet yönetimini sağlıklı yapabilmek adına kolaylaştırıcı çözümler sunulması amacıyla da düzenlemelerin yapıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki ömür boyu yenileme garantisinin getirdiği uzun vadeli yükümlülükler hem fiyatlama hem de risk yönetimi açısından sektöre bazı sorumluluklar yüklüyor."

"ASGARİ STANDARTLARINI BELİRLİYOR"

Buldu, prim dengesi, yaş dağılımına göre ve sağlık giderlerinin projeksiyonu üzerinden kısa vadeli risk modelinin yanında ömür boyu risk modeline göre çalışan aktüeryal metotlarının mevcut olduğunu ifade etti.

Yeni düzenlemeyle 60 yaş altına ömür boyu yenileme garantisi sunma zorunluluğu geldiğini anımsatan Buldu, şu değerlendirmede bulundu:

"Düzenleme, ömür boyu yenileme garantisinin asgari standartlarını belirliyor. Yani şirketler kendi politikaları uyarınca, stratejik ve risk iştahları doğrultusunda 60 yaşının üstündeki kişilere de isterse ömür boyu yenileme garantisi sunabilir. Bu hususta şirketlerin ömür boyu yenileme garantisi değerlendirme aşamasında risk değerlendirmesi yapma hakkı yine mevzuatla korunmuş oldu."

Yönetmeliğin poliçe prim beklentileri ve artışları üzerine tahminler yürütmek ve etkisini değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu ifade eden Buldu, yeniliklerle önemli temellerin atıldığını ve portföy dengesinin uzun vadede bir zemine oturacağını söyledi.

EN TEMEL ÖNCELİKLERİNİ AÇIKLADI

Buldu, sigortalıların önceki tazminat geçmişine erişebilmesinin, fiyatları optimize etmek ve tazminat yönetiminin en iyi şekilde yapılması sebebiyle risk hafızası oluşturup poliçelerde primleri belirleme noktasında adil ve ulaşılabilir olması için çok kıymetli olduğunu ifade etti.
Sağlık sigortalarının serbest tarife ile yıllık düzenlendiğine ve primlerin yıllık belirlendiğine işaret eden Buldu, "Sağlık branşında teknik karlılığı pozitife çevirmek ve bu dengeyi korumak en temel önceliğimiz." dedi.

Buldu, mevcut poliçelerde veriye dayalı ve dengeli bir fiyatlama yaklaşımı benimsediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Şirketlerin portföyün şekillenmesi ile ömür boyu yenileme garantisi sunulan ürün, ömür boyu yenileme garantisi olmayan ürün, yeni sigortalı adayı ve başka şirketten geçiş yapan sigortalı adayına yönelik ne tür fiyatlama aksiyonları yapacaklarına dair mutlak analizleri olacaktır. Uzun vadede bu düzenlemenin sektörün istikrarını güçlendireceğini düşünüyoruz."

2026'DA YÜRÜRLÜKTE

Yönetmeliğin 2026'da yürürlüğe gireceğini belirten Buldu, "2026'ya kadar olan dönem, sektörün kendini yeniden yapılandırması açısından iyi planlanması gereken bir süre olacak ancak bu sürecin sadece mevzuat uyumuna değil, bütünsel bir dönüşüme odaklanması gerekiyor." dedi.

Buldu, sağlık sigortası operasyonlarının, veri yönetimi, aktüeryal analizler ve müşteri deneyimi süreçleriyle entegre hale gelmesi gerektiğini vurgulayarak, mutlaka takvim planlamasına ihtiyaç olacağını söyledi.

Türkiye Sigorta olarak bu dönüşümü çok önceden başlattıklarını belirten Buldu, operasyonel verimliliği artırmak ve hata oranlarını minimize etmek için süreçleri dijitalleştirdiklerini ifade etti.

Buldu, BT altyapılarını tamamen modüler, "API" tabanlı bir yapıya dönüştürdüklerini ve bu sayede farklı platformlarla hızlı entegrasyon sağlayabildiklerini dile getirerek, "Hem sektör hem de bizim açımızdan en kritik başlık risk modelleme ve dijital altyapının entegrasyonu. Çünkü doğru veri ve güçlü BT altyapısı olmadan sürdürülebilir ürün tasarlamak da prim dengesini korumak da mümkün değil." diye konuştu.

"DÖNÜM NOKTASI"

Buldu, yeni düzenlemeyle Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) üzerinden çok önemli kolaylaştırıcı çözümler sunulduğunu ifade ederek, "SBM'nin artan rolünü sektör açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Veri paylaşımının gelişmesinin, sağlık sigortacılığında hem risk yönetiminin doğruluğunu hem de fiyatlama adaletini önemli ölçüde artıracağını söyleyen Buldu, bu yapının hem sigortalı davranışlarının daha sağlıklı analiz edilmesini hem de kurumlar arası bilgi eşleşmesinin güvenli biçimde yapılmasını sağlayacağını ifade etti.

SBM'nin merkezinde yer alacağı yeni sistemle birlikte artık sigortalılık bilgilerinin elektronik ortamda gerçekleşecek süreçlerle daha hızlı ve pratik şekilde tamamlanacağını belirten Buldu, "Birçok şirketin mobil ve web sayfalarında tamamlayıcı sağlık sigorta satışı yaptığı göz önünde bulundurulursa bu yapıların arkalarına SBM entegrasyonları yapması gerekecektir." diye konuştu.

Buldu, SBM'nin daha entegre hale gelmesiyle sektör genelinde şeffaflığın artacağını ifade ederek, kötü niyetli risk transferlerinin azalacağını ve prim dengesinde daha adil bir yapı oluşacağını vurguladı.

Uzun vadede bunun hem teknik karlılığı hem de müşteri deneyimini iyileştireceğine inandıklarını belirten Buldu, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz, bu veri paylaşım ağının sunduğu imkanları kullanarak, sağlık sigortasında kişiselleştirilmiş, erişilebilir ve sürdürülebilir çözümler üretmek. Gelecek yıl itibarıyla risk havuzunun sürdürülebilirliğini sağlayacak dinamik fiyatlama sistemleri, kişiselleştirilmiş fiyatlama modelleriyle hem müşteri memnuniyetini hem de karlılığı birlikte gözeten modellerle perspektiflerimizin ve ürün çeşitliliği ihtiyacının daha da artacağını düşünüyorum."Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Birçok şehir için üretim yapmaya başladıBirçok şehir için üretim yapmaya başladı
Ünlü akademisyen bir anda hesabında 2,3 milyon TL bulduÜnlü akademisyen bir anda hesabında 2,3 milyon TL buldu

Anahtar Kelimeler:
sigorta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.