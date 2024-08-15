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600, 700, 1000 TL… Canlı yayında dikkat çeken ‘et fiyatı’ sözleri: ‘Her gün oldu…’ dedi: ‘İndirmiyorsanız çıkarmayın da’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.08.2024 12:02
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Gıdadaki fahiş fiyatlar en çok et fiyatları üzerinde etkili olmuştu. Hatta kilosu 600, 700, hatta 1000 liraya satılan etler vatandaşın sofrasına ya gram gram girdi ya da hiç girmedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ‘fiyatları indirmiyorsunuz ama çıkarmayın da’ diyerek marketlere, kasaplara seslendi. “1 günde 3 kez fiyat artırdılar. Her gün oldu. İkaz ettik, 'yapmayın' dedik. Gereğini yaptık” açıklamasında bulundu.

600, 700, 1000 TL… Canlı yayında dikkat çeken ‘et fiyatı’ sözleri: ‘Her gün oldu…’ dedi: ‘İndirmiyorsanız çıkarmayın da’

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı bir tlevizyon programında et fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu. “Bundan 2-2,5 ay önce tüm televizyon ekranları kasap reyonu gibiydi. Faaliyetlerimiz etkisini gösterdi” diyen Bakan Yumaklı, “380-400 TL'ye çıkmıştı karkas et, bugün 320 TL bandında. Ancak bunun kasaptaki, marketteki fiyatı düşmedi. O davranış biçimi hâlâ hafızalarda taze” ifadelerini kullandı.

“FİYAT İNDİRMİYORSUNUZ, ÇIKARMAYIN DA”

Fiyatlardaki artışın nedeni olarak dolar kurundaki artış beklentisinin etkili olup olmadığına yönelik açıklamada da bulunan Bakan Yumaklı, “Farklı şeyler var. 'İşçiliğimiz var, farklı maliyetlerimiz arttı, fiyatı indirmiyoruz.’ Tamam. Çıkarmasınlar da...” dedi.

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“HER GÜN OLDU, GEREĞİNİ YAPTIK”

“2023 Şubat ayında başladı aslında... Deprem olduğunun 1. günü ve 3. günü arasında karkas ette 30 TL artış oldu. Ne gerekçe olabilir? Her sebebi kazanca dönüştürme anlayışıdır bu” diyerek sözlerini sürdüren Bakan Yumaklı, “Defalarca söyledik, bu normal bir şey değildi ve müdahale gerektiriyordu. Bu şekilde devam ederseniz, üretici de kazanamıyor bu arada, gereğini yaparız. Ondan sonraki dönemde 1 günde 3 kez fiyat artırdılar. Sürekli her gün oldu. İkaz ettik, 'yapmayın' dedik. Gereğini yaptık” açıklamasında bulundu.

Yumaklı, besi yapan üreticinin zarar etmeyeceği, vatandaşın da uygun fiyatla et alacağı ortamı bozmak isteyenlerle mücadele edeceklerini bildirdi.

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et fiyatları
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