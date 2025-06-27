600 bin işçinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

Kamu işçileri ile hükümet arasındaki zam pazarlığı devam ediyor. 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmesi için TÜHİS tarafından yeni zam teklifi bugün açıklandı. Binlerce işçinin heyecanla beklediği zam teklifi bugün yakından takip edildi.

İŞÇİLER NE TALEP ETMİŞTİ

TÜRK-İŞ zam talebini aylar öncesinden açıklamıştı. TÜRK-İŞ'in zam teklifi, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesini, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı talep etmişti.



İLK TEKLİF 13 HAZİRAN'DA GELMİŞTİ

13 Haziran'da ilk zam teklifini veren TÜHİS ise, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 olmuştu. 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sunmuştu.



Zam teklifinden memnun kalmayan işçi tarafı ise ikinci bir zam teklifinin yapılmasını talep etmişti. Bugün ise TÜHİS ikinci zam teklifini kamuoyuna duyurdu.



TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ağar, "Zaten biliyorduk ne olacağını. Bu teklifin bir anlamı yok. Açıklamaya gerek görmüyorum ama kamuoyuna faydası olacağı için söylüyorum" diyerek TÜHİS'in ikinci zam teklifini açıkladı. Buna göre TÜHİS, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ay yüzde 10 zam teklif edildi.



Ağar, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



"Bunun anlamı şudu, 'Siz meydanları boş bırakmayın, sonuna kadar mücadele edin' anlamına gelir. Bizim eylemlerimiz zaten devam edecek. 600 bin kamu işçisinin buna destek vermesi gerektiğini düşünüyorum"