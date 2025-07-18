600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar! Hükümet üçüncü zam teklifini duyurdu

Çeşitli kurumlarda görev yapan 600 bin kamu işçisi hükümet tarafından sunulan yeni zam oranını merak ediyor. Sendikaların zam beklentilerini açıklamasının ardından hükümet zam teklifini kamuoyuna duyurmuştu. Beklentilerin altında kalan zam teklifinin ardından hükümet ikinci bir zam teklifini daha açıklamıştı. Bugün ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantının ardından son zam teklifi de belli oldu



HÜKÜMET NE KADAR TEKLİF ETMİŞTİ?

Hükümet ilk teklifte 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 zam teklifi yapmıştı.



Bu teklif kabul görmezken, yapılan ikinci teklif ise bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10 olarak açıklanmıştı. Hükümet tarafından sunulan zam teklifinin ardından TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Bunun anlamı şudu, 'Siz meydanları boş bırakmayın, sonuna kadar mücadele edin' anlamına gelir. Bizim eylemlerimiz zaten devam edecek. 600 bin kamu işçisinin buna destek vermesi gerektiğini düşünüyorum" demişti.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise, "Bürokrat kardeşlerimizi, işveren sendikasını merhametli davranmaya davet ediyorum" sözlerini kullanmıştı ve, "Bu ücret ile geçinemiyoruz. Bir senedir kapı kapı dolaşıyoruz. Diyoruz ki 'zordayız, geçinemiyoruz.' Önümüzdeki haftanın ortasında grev ilanını asmak mecburiyetindeyiz. En son 26 Ağustos'ta grevi uygulamaya geçirmek mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK-İŞ NE TALEP ETMİŞTİ?

TÜRK-İŞ zam talebini aylar öncesinden açıklamıştı. TÜRK-İŞ'in zam teklifi, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesini, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı talep etmişti.

HÜKÜMETİN ÜÇÜNCÜ ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU!

Bugün ise hükümet üçüncü zam teklifini açıkladı. Toplantının 15 dakika sürmesi ise dikkat çekti. TÜRK İŞ Başkan Yardımcı Ramazan Ağar ise toplantının ardından açıklamada bulundu. Ağar'ın açıklamalarında önce çıkanlar şu şekilde:

"Daha önce yüzde 16, 17 birinci altı ay itibarıyla teklif verilmişti. Bugün itibarıyla birinci 6 ay yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 ay gerçekleşen enflasyon adı altında verildi. Esas sosyal haklar, çalışma düzeni, iş yerlerine özgü sorunlar, bunların tamamı çok önemli, ücretlerden daha önemli. Orada da büyük ücretler var.

PAZARTESİ YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Pazartesi itibarıyla tekrar bir araya gelinerek bu konuları tekrar görüşeceğiz. Bugün itibarıyla aylardan beri görüşmemizin sonucunda bir ilerleme var.

Biz masa başında müzakere yaparak bir sonuca gidelim diyoruz. Bir yere kadar gelindi. Önümüzdeki hafta da sosyal haklarla, iş yerine özgü sorunlarla, verilen yüzdelerle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Şu an sonuçlanmış değil. İşçinin geçinebileceği ücret, gerek ailesine mahcup olmayacak gerek çalışırken daha azimli çalışacak şekilde, inşallah iyi bir sonuç alırız. Önümüzdeki hafta biraz daha ilerleme kaydederiz diye tahmin ediyorum, inşallah sonuca da gideriz"