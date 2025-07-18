FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar! Hükümet üçüncü zam teklifini duyurdu

Kamuda çalışan yaklaşın 600 bin kamu işçisi hükümetin sunacağı son zam teklifini heyecanla bekliyor. Önceki zam tekliflerini kabul edilmemesi nedeniyle hükümet bugün yeni zam teklifini duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantının ardından gözler sendika temsilcilerinden gelecek olan açıklamalara çevrildi. Peki, 600 bin kamu işçisi için hükümet yüzde kaç zam teklifinde bulundu? İşte detaylar...

600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar! Hükümet üçüncü zam teklifini duyurdu
Ezgi Sivritepe

Çeşitli kurumlarda görev yapan 600 bin kamu işçisi hükümet tarafından sunulan yeni zam oranını merak ediyor. Sendikaların zam beklentilerini açıklamasının ardından hükümet zam teklifini kamuoyuna duyurmuştu. Beklentilerin altında kalan zam teklifinin ardından hükümet ikinci bir zam teklifini daha açıklamıştı. Bugün ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantının ardından son zam teklifi de belli oldu
600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar! Hükümet üçüncü zam teklifini duyurdu 1

HÜKÜMET NE KADAR TEKLİF ETMİŞTİ?

Hükümet ilk teklifte 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 zam teklifi yapmıştı.

600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar! Hükümet üçüncü zam teklifini duyurdu 2

Bu teklif kabul görmezken, yapılan ikinci teklif ise bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10 olarak açıklanmıştı. Hükümet tarafından sunulan zam teklifinin ardından TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Bunun anlamı şudu, 'Siz meydanları boş bırakmayın, sonuna kadar mücadele edin' anlamına gelir. Bizim eylemlerimiz zaten devam edecek. 600 bin kamu işçisinin buna destek vermesi gerektiğini düşünüyorum" demişti.

600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar! Hükümet üçüncü zam teklifini duyurdu 3

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise, "Bürokrat kardeşlerimizi, işveren sendikasını merhametli davranmaya davet ediyorum" sözlerini kullanmıştı ve, "Bu ücret ile geçinemiyoruz. Bir senedir kapı kapı dolaşıyoruz. Diyoruz ki 'zordayız, geçinemiyoruz.' Önümüzdeki haftanın ortasında grev ilanını asmak mecburiyetindeyiz. En son 26 Ağustos'ta grevi uygulamaya geçirmek mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar! Hükümet üçüncü zam teklifini duyurdu 4

TÜRK-İŞ NE TALEP ETMİŞTİ?

TÜRK-İŞ zam talebini aylar öncesinden açıklamıştı. TÜRK-İŞ'in zam teklifi, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesini, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı talep etmişti.

600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar! Hükümet üçüncü zam teklifini duyurdu 5

HÜKÜMETİN ÜÇÜNCÜ ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU!

Bugün ise hükümet üçüncü zam teklifini açıkladı. Toplantının 15 dakika sürmesi ise dikkat çekti. TÜRK İŞ Başkan Yardımcı Ramazan Ağar ise toplantının ardından açıklamada bulundu. Ağar'ın açıklamalarında önce çıkanlar şu şekilde:

600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar! Hükümet üçüncü zam teklifini duyurdu 6

"Daha önce yüzde 16, 17 birinci altı ay itibarıyla teklif verilmişti. Bugün itibarıyla birinci 6 ay yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 ay gerçekleşen enflasyon adı altında verildi. Esas sosyal haklar, çalışma düzeni, iş yerlerine özgü sorunlar, bunların tamamı çok önemli, ücretlerden daha önemli. Orada da büyük ücretler var.

600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar! Hükümet üçüncü zam teklifini duyurdu 7

PAZARTESİ YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Pazartesi itibarıyla tekrar bir araya gelinerek bu konuları tekrar görüşeceğiz. Bugün itibarıyla aylardan beri görüşmemizin sonucunda bir ilerleme var.

Biz masa başında müzakere yaparak bir sonuca gidelim diyoruz. Bir yere kadar gelindi. Önümüzdeki hafta da sosyal haklarla, iş yerine özgü sorunlarla, verilen yüzdelerle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Şu an sonuçlanmış değil. İşçinin geçinebileceği ücret, gerek ailesine mahcup olmayacak gerek çalışırken daha azimli çalışacak şekilde, inşallah iyi bir sonuç alırız. Önümüzdeki hafta biraz daha ilerleme kaydederiz diye tahmin ediyorum, inşallah sonuca da gideriz"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması!Bakan Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması!
Bakanlık market raflarındaki o ürün için düğmeye bastıBakanlık market raflarındaki o ürün için düğmeye bastı

Anahtar Kelimeler:
HAK-İŞ Toplu Sözleşme çalışma ve sosyal güvenlik bakanı türk iş kamu işçi sözleşmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Kamu personelini düşündüğünüz kadar özel sektör çalışanlarını da düşünseniz keşke. Özel sektör çalışanları içinde mücadele edip savaşsanız.
çok yüksek vermişler
memura emekliye %15 kamu işçisine yüzde 24 Adalet bu olsa gerek
En Çok Okunan Haberler
2050'de olması bekleniyordu, 2025'te başladı: Kriz kapıda!

2050'de olması bekleniyordu, 2025'te başladı: Kriz kapıda!

600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar!

600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar!

Otomobilde cinsel ilişkiye girerken, mahalleli sopalarla bastı!

Otomobilde cinsel ilişkiye girerken, mahalleli sopalarla bastı!

Rekabet Kurumu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurumu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açtı

Ev almak isteyenler için yeni adım! 'Yüzlerin güleceğine eminiz'

Ev almak isteyenler için yeni adım! 'Yüzlerin güleceğine eminiz'

ATM işlemlerinde bu uyarıya dikkat!

ATM işlemlerinde bu uyarıya dikkat!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.