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600 bin kamu işçisini ilgilendiriyor! Artık sadece saatler kaldı, gözler hükümetin zam teklifinde

Kamuda çalışan 600 bin işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bugün yeni bir gelişme yaşanacak. Hükümet tarafından bugün ilk teklif yapılacak. İşçi tarafı aylardan beri hükümetten gelecek zam teklifini beklerken beklenen o an geldi. İşçi sendikaları teklifi beğenmezse eylem takvimi belirleyecek.

600 bin kamu işçisini ilgilendiriyor! Artık sadece saatler kaldı, gözler hükümetin zam teklifinde
Ezgi Sivritepe

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçi için 2025 – 2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi kamu çerçeve protokolü görüşmelerinde dördüncü toplantı bugün yapılacak. İlk teklifin yapılacağı kritik toplantı için artık sadece saatler kaldı. TÜRK – İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, teklif öncesi şu sözleri kullandı:

“Teklif verildikten sonra bakacağız. Bizim teklifimizin karşılığında ne vermişler? Onu değerlendireceğiz. Ondan sonra süreç devam edecek. İlk teklif olduğundan dolayı nasıl verileceğini de bilmiyoruz. Teklif verilmeden, teklifi bilmeden bir şey konuşmanın da insanları yanıltacağını düşünüyorum”

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Hükümetin sunacağı teklifin beğenilmemesi durumunda TÜRK-İŞ eylem planlaması yapabilir aynı şekilde HAK – İŞ’in de kendi içinde değerlendirme yaptıktan sonra takvim belirlemesi bekleniyor.

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590 BİN İŞÇİ İÇİN KRİTİK KARAR

Kamu kurumlarında sözleşme kapsamında 590 bin dolayında işçi çalışıyor. Bunların 330 bini HAK-iş, 260 bini TÜRK – İŞ üyelerinden oluşuyor. İki yıl önce toplu iş sözleşmesi yapılırken işçi sayısı 700 bine ulaşıyordu. 2023 yılı mayıs ayından bu yana, önemli kısmı 2024 yılında olmak üzere 100 binden fazla işçi emekli oldu.

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İŞÇİ SENDİKALARI NE İSTEDİ?

TÜRK – İŞ ve HAK – İŞ kamu çerçeve protokolü için işverene ortak teklif verdi. Sendikalar ilk olarak günlük en düşük brüt çıplak ücretin 1.800 TL’ye çekilmesini, bu tutarın üzerine her bir hizmet yılı için ücretlere günlük net 15 TL kıdem zammı ilave edilmesini talep ettiler. Sendikaların talebinin kabul edilmesi halinde en düşük brüt ücret önce 54 bin liraya çıkacak, bunun üzerine aylık 450 TL ilave edilecek.

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Sendikalar, bu şekilde belirlenmiş tutara birinci yıl birinci altı ayda yüzde 50 oranında, takip eden 6’şar aylık dönemlerde ise yüzde 25 oranında zam yapılmasını talep ettiler. Altı aylık dönemdeki enflasyon yüzde 25’i aşarsa aşan kısmın tamamının bir sonraki 6 aylık dönemde ücret zammına ilave edilmesini, bu şekilde belirlenen ücret zammına ayrıca yüzde 10 oranında refah payı ilave edilmesini istediler.
Kaynak: HaberTürk

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Zam HAK-İŞ türk iş kamu işçi sözleşmesi
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