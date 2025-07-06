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600 bin kişiyi ilgilendiriyor! Kamu işçisinin zam pazarlığında 'Çok yüksek görmeyin' çıkışı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, "Biz devletin kaynaklarına inanıyoruz. Zorluklar olduğunu biliyoruz. Ama bu zorluklar bizim taleplerimizi karşılayabilecek zorluklar, karşılamasına engel zorluklar değil. Kaynak var. Lütfen bizim taleplerimizi çok yüksek talepler görmeyin" dedi.

600 bin kişiyi ilgilendiriyor! Kamu işçisinin zam pazarlığında 'Çok yüksek görmeyin' çıkışı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ordu'da bir otelde düzenlenen HAK-İŞ Kadın Komitesi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün şu ana kadar arzu ettikleri gibi gerçekleşmediğini söyledi.

600 bin kişiyi ilgilendiriyor! Kamu işçisinin zam pazarlığında Çok yüksek görmeyin çıkışı 1

"GREV YAPILACAK YERLERDE GREV KARARI SÖZ KONUSU OLABİLİR"

600 bin kamu çalışanının 300 binden fazlasının HAK-İŞ'in sendikalarının üyesi olduğunu belirten Arslan, "Dolayısıyla kamu çalışanlarının, bu kamu çerçeve protokolünde çalışanların beklentileri çok yüksek. Ekonomik sıkıntılar, yüksek enflasyon, elimizdeki ücretleri ciddi şekilde eritti ve büyük bir beklentiye sebebiyet verdi. 6 aylık enflasyon yüzde 15,6 çıktı. Cuma günü bir teklif bekliyorduk ancak bu teklif gelmedi. Önümüzdeki hafta içi yeni bir teklif geleceği söyleniyor. Ama bu tekliflerle bizim taleplerimiz arasında büyük uçurum var. Bu işi nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Grev yapılacak yerlerde grev kararı söz konusu olabilir. Grevin yasak olduğu yerlerde Yüksek Hakem Kurulu söz konusu olabilir" diye konuştu.

600 bin kişiyi ilgilendiriyor! Kamu işçisinin zam pazarlığında Çok yüksek görmeyin çıkışı 2

"ÇALIŞANLARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK NOKTADA TÜRKİYE'NİN İMKANLARI VAR"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünkü verilerine bakıldığı zaman hükümetin bu tekliflerini daha yükseltebileceğini savunan Arslan, "Çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak noktada Türkiye'nin imkanları var. Türkiye büyüyor. Bu sene milli gelirimiz 17 bin doları geçecek. İhracat devam ediyor ve artıyor. Çalışanlar olarak üretiyoruz. İstihdam tarihimizin en yüksek noktasındayız. İşsizlik Türkiye'de en düşük noktada, 8,4 gelmiş. Daha da geliyor. Enflasyon göreceli olarak düşüyor. Faizler artık yükselmiyor. Bu ay içerisinde faizlerin düşeceğini göreceğiz" dedi.

600 bin kişiyi ilgilendiriyor! Kamu işçisinin zam pazarlığında Çok yüksek görmeyin çıkışı 3

"LÜTFEN BİZİM TALEPLERİMİZİ ÇOK YÜKSEK TALEPLER GÖRMEYİN"

Arslan, kaynakların paylaşılmasında sorun olduğunu ileri sürerek, "Biz devletin kaynaklarına inanıyoruz. Zorluklar olduğunu biliyoruz. Ama bu zorluklar bizim taleplerimizi karşılayabilecek zorluklar, karşılamasına engel zorluklar değil. Kaynak var. Lütfen bizim taleplerimizi çok yüksek talepler görmeyin. Bu şartlarda bu sözleşmenin imzalanmasının istenmesi haksızlıktır. Hükümetimize çağrı yapalım; kamu çalışanlarımızın taleplerini lütfen dikkate alın. Biz hükümetimizden anlayış bekliyoruz" şeklinde konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
HAK-İŞ Toplu Sözleşme
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