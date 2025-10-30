FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

600 istasyonu Türkiye'deydi, resmen duyurdular! Dev akaryakıt şirketinin satışı için imzalar atıldı

ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulayacağını açıklamasının ardından Türkiye'de 600 şubesi bulunan Lukoil satış işlemlerine başlayacağını duyurmuştu. Rus enerji şirketi Lukoil, uluslararası varlıklarını İsviçre merkezli petrol ticaret şirketi Gunvor Group'a satmak üzere anlaşmaya vardı.

600 istasyonu Türkiye'deydi, resmen duyurdular! Dev akaryakıt şirketinin satışı için imzalar atıldı
Ezgi Sivritepe

Şirketten yapılan açıklamada, Gunvor Group'un Lukoil International GmbH'yi satın alma teklifinin kabul edildiği ve Lukoil'in diğer potansiyel alıcılarla görüşmeme taahhüdünde bulunduğu belirtildi. Bağlayıcı anlaşmanın imzalanmasının, Gunvor Group'un ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nden (OFAC) izin alması ve diğer ilgili yargı bölgelerinde gerekli lisans ve onayların tamamlanması gibi koşullara bağlı olduğu ifade edildi.

600 istasyonu Türkiye deydi, resmen duyurdular! Dev akaryakıt şirketinin satışı için imzalar atıldı 1

EK LİSANS BAŞVURULARI YAPILACAK

Açıklamada ayrıca, gerekli görülmesi halinde mevcut OFAC lisansının uzatılması ve satış süreci tamamlanana kadar uluslararası varlıkların kesintisiz faaliyetini ve bankacılık işlemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için ek lisans başvurularının yapılmasının planlandığı kaydedildi.
600 istasyonu Türkiye deydi, resmen duyurdular! Dev akaryakıt şirketinin satışı için imzalar atıldı 2

Şirket, satış kararının Lukoil ve iştiraklerine yönelik bazı ülkelerin uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle alındığını bildirdi.

BD YAPTIRIMLARI SONRASI SATIŞ KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde "ciddi bir taahhüt eksikliği" gösterdiği gerekçesiyle Rusya’nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti.
600 istasyonu Türkiye deydi, resmen duyurdular! Dev akaryakıt şirketinin satışı için imzalar atıldı 3

Bu kapsamda, şirketlerin ABD’de bulunan ya da ABD vatandaşlarının kontrolündeki tüm mal varlıklarının dondurulduğu ve ABD vatandaşlarının bu varlıklarla her türlü finansal işlem yapmasının yasaklandığı açıklanmıştı. Ayrıca, yaptırıma tabi kişi veya kurumlara doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 50’den fazla ortaklığı bulunan tüm diğer şirketlerin de otomatik olarak yaptırım kapsamına girdiği belirtilmişti.

600 istasyonu Türkiye deydi, resmen duyurdular! Dev akaryakıt şirketinin satışı için imzalar atıldı 4

Küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini karşılayan Lukoil, yaptırım kararının ardından 27 Ekim'de uluslararası varlıklarını satacağını duyurmuştu. Bu hamle, Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşından bu yana Batı yaptırımlarına karşı bir Rus enerji şirketinin attığı en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları
Bodrum'da kruvaziyer turizmi devam ediyorBodrum'da kruvaziyer turizmi devam ediyor

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
55.43
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.21
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.71
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.13
Gazyağı
47.36
Anahtar Kelimeler:
Rusya Akaryakıt abd satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.