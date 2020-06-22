600 TL'ye varan destek! Çocuk sahibi olanlara devletten müjde...

15 Mayıs 2015 tarihinden sonra gerçekleşen her doğum için verilen çocuk parasında ailenin maddi durumuna ya da muhtaçlık haline bakılmaz. Türk vatandaşı ile mavi kart sahibi olan bütün anne ve babalara çocuk parası desteği verilir. Peki çocuk parası nedir? Kimler çocuk parası yardımından yararlanabilir? Şartlar nelerdir? Ne kadar ödeme yapılır? İşte çocuk parasına dair merak edilen tüm detaylar…

ÇOCUK PARASI NASIL ALINIR? ŞARTLARI NELERDİR?

Halk arasında doğum yardımı olarak da isimlendirilen çocuk parasının alınabilmesi için anne ya da babaların belirlenen şartlara uygun olması gerekir.

Anne ya da babanın yahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekir.

Çocuk parası desteği 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Doğum sırasında annenin vefat etmesi durumunda ise resmi başvurular babalar üzerinden yapılır ve ödeme babalara yapılır.

15 Mayıs 2015 tarihinden önce gerçekleşen doğumlar için ebeveynlere ödeme yapılmaz. Ancak bu tarihten önce dünyaya gelen çocuklar; çocuk parası ödemesinin miktarının belirlenmesinde etkili olur.