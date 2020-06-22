600 TL'ye varan destek! Çocuk sahibi olanlara devletten müjde...

15 Mayıs 2015 tarihinden sonra gerçekleşen her doğum için verilen çocuk parasında ailenin maddi durumuna ya da muhtaçlık haline bakılmaz. Türk vatandaşı ile mavi kart sahibi olan bütün anne ve babalara çocuk parası desteği verilir. Peki çocuk parası nedir? Kimler çocuk parası yardımından yararlanabilir? Şartlar nelerdir? Ne kadar ödeme yapılır? İşte çocuk parasına dair merak edilen tüm detaylar…
Halk arasında doğum yardımı olarak da isimlendirilen çocuk parasının alınabilmesi için anne ya da babaların belirlenen şartlara uygun olması gerekir.
Anne ya da babanın yahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekir.
Çocuk parası desteği 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Doğum sırasında annenin vefat etmesi durumunda ise resmi başvurular babalar üzerinden yapılır ve ödeme babalara yapılır.
15 Mayıs 2015 tarihinden önce gerçekleşen doğumlar için ebeveynlere ödeme yapılmaz. Ancak bu tarihten önce dünyaya gelen çocuklar; çocuk parası ödemesinin miktarının belirlenmesinde etkili olur.
Çocuk parası desteğinden yararlanmak için ebeveynlerin resmi başvurularını yapması gerekir. Doğumun canlı olarak gerçekleşmesinden sonra çocuğun ilgili nüfus müdürlüğü üzerinden Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt edilmesi şarttır. Kayıt işleminin tamamlanmasından sonra anne ya da babalar başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmetler Merkezi üzerinden tamamlayabilirler. Kamu kurum ya da kuruluşlarında çalışan anne ya da babalar ise başvurularını bağlı bulundukları kurum üzerinden tamamlarlar. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ise çocuk parası desteğinden yararlanmak için büyükelçilik veya konsolosluklara başvurularını iletebilirler.
Çocuk parasına ilişkin ödeme başvuru onayının Doğum Yardımı Sistemine girildiği ayın sonrasında yapılır. Tek sefere mahsus olarak yapılan çocuk parası desteğini hak sahipleri PTT şubelerinden alabilirler. Çocuk parası ödemesi ve hesaplaması anne ya da babanın ikisinin de sağ, Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi olması durumunda anne üzerinden gerçekleştirilir.
Çocuk parası kapsamında yapılacak ödemede ailenin sahip olduğu çocuk sayısı etkili olur. Buna göre; birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ile üçüncü ve daha fazla çocuk için 600 TL ödeme yapılır. Kamu görevlileri ise bağlı bulundukları kurumdan çocuk parası ödemesi alırlar.
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