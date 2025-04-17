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63 yıldır bu işi yapıyor! 'Eskiden özel sipariş alırdık' Şehirde bu meslekten sayılı kaldı...

17.04.2025 12:56
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13 yaşından beri terzilik mesleğini icra eden 76 yaşındaki Ziver Yılmaz, artık daha çok tadilat işlerinin olduğunu ifade etti. Yılmaz, 13 yaşında başladığı mesleğin ilk 4 yılında ücretsiz çalıştığını ifade ederek, "sağlık sorunlarım var ama işimi çok seviyorum" dedi.

63 yıldır bu işi yapıyor! 'Eskiden özel sipariş alırdık' Şehirde bu meslekten sayılı kaldı...

Artvin'de terzilik yapan 76 yaşındaki Ziver Yılmaz, ilerleyen yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen 20 metrekarelik dükkânında mesleğini ilk günkü heyecanla icra ediyor. 13 yaşında köyden gelip ustasının yanında çırak olarak mesleğe başlayan Yılmaz, zamanla kendi işini kurdu.

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13 YAŞINDAN BERİ BU İŞİ YAPIYOR

Artık daha çok tadilat işleriyle uğraştığını belirten Ziver Yılmaz, evde durmanın kendisine göre olmadığını ifade ederek şu sözleri kullandı:
"Ben 76 yaşındayım. Bu mesleğe 13 yaşında başladım. Köyden geldim, ustamın yanında çırak olarak işe girdim. O zamanlar hiçbir ücret almadan tam dört yıl boyunca çalıştım. Sonra kalfa oldum derken zamanla kendi işimi kurdum. 1999 yılında bu dükkânı açtım, o günden beri buradayım. Eskiden takım elbise dikerdik, özel siparişler alırdık. Şimdi ise daha çok pantolon paçası, fermuar değişimi, küçük tadilat işleriyle uğraşıyoruz. Elbette eski yoğunluk yok ama ben yine de işimin başındayım. Çünkü bu işi seviyorum. Sağlık sorunlarım var ama yine de çalışmayı bırakmak istemiyorum. Evde oturmak bana göre değil"

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ÇIRAK BULUNMUYOR

Bugünlerde çırak bulmanın neredeyse imkânsız olduğunu aktaran yılmaz, "63 yıldır çalışıyorum, bir kişi bile gelip 'Beni çırak olarak al' demedi. Bu işler artık eskisi gibi yapılmıyor. Artvin'de kalan sayılı terziden biriyim. Yaş itibarıyla da en büyüğüyüm. Ama elim tuttuğu sürece devam edeceğim. Çünkü bu iş benim hayatım oldu" diye konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Terzi Artvin
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