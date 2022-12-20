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65 YAŞ AYLIĞI ne kadar olacak? 2023 ASGARİ ÜCRET ile yaşlılık maaşı da değişiyor! En düşük - en yüksek 65 yaş aylığı tahminleri...

20.12.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

65 yaş aylığının ne kadar olacağı bugün üçüncü kez yapılacak olan asgari ücret toplantısı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2023 asgari ücret zammı ile birlikte birçok kalemde artış olacak. Yaşlılık maaşı da onlardan biri. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar olacak? 2023 asgari ücret ile yaşlılık maaşı kaç TL olacak? İşte en düşük - en yüksek 65 yaş aylığı tahminleri...

65 YAŞ AYLIĞI ne kadar olacak? 2023 ASGARİ ÜCRET ile yaşlılık maaşı da değişiyor! En düşük - en yüksek 65 yaş aylığı tahminleri...

65 yaş aylığı asgari ücretin genel düzeyinin artmasıyla birlikte yükselecek kalemler arasında yer alıyor. Bugün gerçekleştirilecek asgari ücret toplantısı sebebiyle çok sayıda vatandaş arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Asgari ücret zammı ile beraber birçok kalemde değişiklik olacak. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar olacak? 2023 asgari ücret ile yaşlılık maaşı kaç TL olacak? İşte en düşük - en yüksek 65 yaş aylığı tahminleri ve detaylar...

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

65 yaş aylığı asgari ücret ile netleşecek.

Şu an 65 aylığı bin 684 TL.

65 yaş aylığı asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde 2 bin 189 TL olacak.

ASGARİ ÜCRET İLE 65 YAŞ AYLIĞI YÜZDE KAÇ ARTACAK?

Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılırsa 65 yaş aylığı 2 bin 357 TL'ye çıkacak.

65 yaş aylığı, asgari ücrete yüzde 50 zam gelmesi halinde 2 bin 526 TL'ye çıkabilir.

Asgari ücrette 3. toplantı bugün yapılacak.

Asgari ücret ile ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 20 Aralık 2022 Salı güünü işaret etti.

Bakan Bilgin, "Salı günü uzlaşmaya varacağız" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ile ilgili 2. toplantı sonrası açıklamalar peş peşe gelmişti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği bu yıl masada, talebimizi yeniledik."

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"Rakam konuşulmadı, artık herhalde son toplantıda konuşuruz. Bundan sonraki toplantı son mu olur bilmiyorum ama artık yavaş yavaş rakam konuşulacakatır. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi bir kısmını alacağız.

Son toplantıda inşallah rakam gelir, gelir gelmez de paylaşacağız.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz" dedi.

Öte yandan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'dan da açıklama geldi.

Özkaya asgari ücrette 8 bin lira sınırına dikkat çekerek, "Benim tahminim 7 bin 700 ile 7 bin 900 lira arasında bir ücret belirlenebilir. Ancak Cumhurbaşkanımız 8 bin psikolojik sınırını geçerek 8 bin 50 diyebilir"

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