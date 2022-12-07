65 yaş aylığı ne kadar olacak? Asgari ücret ile birlikte 2023'te 65 yaş aylığı yükseliyor!

Asgari ücret zammı 65 yaş aylığı ödeme tutarına da yön verecek. Bilindiği üzere ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Birçok kişi arama motorlarında, "65 yaş aylığı ne kadar olacak?" sorusunu araştırıyor. Peki, 2023'te asgari ücret ile birlikte 65 yaş aylığı ne kadar olacak? İşte detaylar...

65 AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

65 yaş aylığı asgari ücret ile netleşmiş olacak. Şu an için 65 aylığı bin 684 TL.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde 65 aylığı 2 bin 189 TL, yüzde 40 zam yapılırsa 2 bin 357 TL, yüzde 50 zam gelirse 2 bin 526 TL olabilir.

65 AYLIĞI ŞARTLARI NELER?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı vs.) (4A,4B,4C)

-Aylık gelirin muhtaçlık sınırının altında bulunması

-65 yaşını doldurmuş olmak

Gelirin yanlış beyan edilmesi, usulsüzlük, sahte belge gibi durumların tespit edilmesi durumunda 65 yaş maaşı hemen kesilmektedir. Ayrıca nafaka alan ve bu nafaka miktarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişilerde yaşlılık aylığı imkanından yararlanamamaktadır.

65 yaşını geçmiş ve gelir durumu temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde az olan vatandaşların, yaşlılık maaşından yararlanmak için yukarıda belirlen şartlarına uygun olması gerekmektedir.

