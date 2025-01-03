65 yaş aylıklarından SED ödemelerine kadar... Tüm aylıklar zamlandı! İşte milyonların yeni zam tablosu

Bugün saat 10.00'da TÜİK, Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. 2024'ün yıl sonu enflasyonu belli olurken milyonlarca memurun, memur emeklisinin ve emeklinin de alacakları zam belli oldu. TÜİK Aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,03 olarak açıklarken 6 aylık enflasyon farkı da 15,74 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklinin zam oranı da yüzde 11,54 oldu. Memur ve memur emeklisine yapılan zam oranından 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı dahil olmak üzere tüm sosyal yardımlar da zamlandı.

Peki, yeni aylıklar ne kadar oldu? İşte yeni maaşlar



65 YAŞ, ENGELLİ VE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? (MEVCUT – OCAK 2025)

65 Yaş Aylığı: 4.181,63 TL – 4.664,6 TL

Evde Bakım Desteği: 9.077,96 TL – 10.126,4 TL

Kronik Hastalık Yardımı: 9.077,96 TL –10.126,4 TL

Yüzde 40-69 Engelli Aylığı: 3.338,06 TL – 3.723,6 TL

Yüzde 70 ve Üzeri Engelli Aylığı: 5.007,08 TL – 5.585,3 TL

SED ÖDEMERİNE DE ZAM (MEVCUT – OCAK 2025)

Okul Öncesi Çocuk: 4.312,03 TL – 4.810 TL

İlköğretim Çocuk: 6.468,05 TL – 7.215,1 TL

Ortaöğretim Çocuk: 6.899,25 TL – 7.696,1 TL

Ortaöğretim Çağında Okumayan Çocuk: 4.312,03 TL – 4.810 TL

Yüksek Öğretim Çocuk: 7.761,66 TL – 8.658,1 TL

Kuruluş Bakımından Ayrılan Genç: 3.449,62 TL – 3.848 TL