65 yaş aylıklarından SED ödemelerine kadar... Tüm aylıklar zamlandı! İşte milyonların yeni zam tablosu

Bugün saat 10.00'da TÜİK, Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. 2024'ün yıl sonu enflasyonu belli olurken milyonlarca memurun, memur emeklisinin ve emeklinin de alacakları zam belli oldu. TÜİK Aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,03 olarak açıklarken 6 aylık enflasyon farkı da 15,74 olarak hesaplandı.
Memur ve memur emeklinin zam oranı da yüzde 11,54 oldu. Memur ve memur emeklisine yapılan zam oranından 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı dahil olmak üzere tüm sosyal yardımlar da zamlandı.
Peki, yeni aylıklar ne kadar oldu? İşte yeni maaşlar
65 Yaş Aylığı: 4.181,63 TL – 4.664,6 TL
Evde Bakım Desteği: 9.077,96 TL – 10.126,4 TL
Kronik Hastalık Yardımı: 9.077,96 TL –10.126,4 TL
Yüzde 40-69 Engelli Aylığı: 3.338,06 TL – 3.723,6 TL
Yüzde 70 ve Üzeri Engelli Aylığı: 5.007,08 TL – 5.585,3 TL
Okul Öncesi Çocuk: 4.312,03 TL – 4.810 TL
İlköğretim Çocuk: 6.468,05 TL – 7.215,1 TL
Ortaöğretim Çocuk: 6.899,25 TL – 7.696,1 TL
Ortaöğretim Çağında Okumayan Çocuk: 4.312,03 TL – 4.810 TL
Yüksek Öğretim Çocuk: 7.761,66 TL – 8.658,1 TL
Kuruluş Bakımından Ayrılan Genç: 3.449,62 TL – 3.848 TL
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