FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 65 yaş aylıklarından SED ödemelerine kadar... Tüm aylıklar zamlandı! İşte milyonların yeni zam tablosu

65 yaş aylıklarından SED ödemelerine kadar... Tüm aylıklar zamlandı! İşte milyonların yeni zam tablosu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.01.2025 11:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK'in Aralık ayı enflasyonunu açıklaması ile milyonların maaş tablosu da oluştu. Memur ve emeklilerin zam tablosu ortaya çıkarken memurlara yapılan zam oranı 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım parası ve (Sosyal ve Ekonomik Hizmet Desteği (SED) ödemeleri gibi sosyal yardımlardan yararlanan kişileri de etkiledi. İşte tüm ayrıntılar...

65 yaş aylıklarından SED ödemelerine kadar... Tüm aylıklar zamlandı! İşte milyonların yeni zam tablosu

Bugün saat 10.00'da TÜİK, Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. 2024'ün yıl sonu enflasyonu belli olurken milyonlarca memurun, memur emeklisinin ve emeklinin de alacakları zam belli oldu. TÜİK Aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,03 olarak açıklarken 6 aylık enflasyon farkı da 15,74 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklinin zam oranı da yüzde 11,54 oldu. Memur ve memur emeklisine yapılan zam oranından 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı dahil olmak üzere tüm sosyal yardımlar da zamlandı.

iStock-513223014

Peki, yeni aylıklar ne kadar oldu? İşte yeni maaşlar

65 YAŞ, ENGELLİ VE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? (MEVCUT – OCAK 2025)

65 Yaş Aylığı: 4.181,63 TL – 4.664,6 TL
Evde Bakım Desteği: 9.077,96 TL – 10.126,4 TL
Kronik Hastalık Yardımı: 9.077,96 TL –10.126,4 TL
Yüzde 40-69 Engelli Aylığı: 3.338,06 TL – 3.723,6 TL
Yüzde 70 ve Üzeri Engelli Aylığı: 5.007,08 TL – 5.585,3 TL

iStock-1453500544

SED ÖDEMERİNE DE ZAM (MEVCUT – OCAK 2025)

Okul Öncesi Çocuk: 4.312,03 TL – 4.810 TL
İlköğretim Çocuk: 6.468,05 TL – 7.215,1 TL
Ortaöğretim Çocuk: 6.899,25 TL – 7.696,1 TL

Ortaöğretim Çağında Okumayan Çocuk: 4.312,03 TL – 4.810 TL
Yüksek Öğretim Çocuk: 7.761,66 TL – 8.658,1 TL
Kuruluş Bakımından Ayrılan Genç: 3.449,62 TL – 3.848 TL

Anahtar Kelimeler:
maaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri infial yarattı! Skandalın ardından harekete geçildi... Gözaltına alındı

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri infial yarattı! Skandalın ardından harekete geçildi... Gözaltına alındı

TÜİK 2024 yılının son enflasyon rakamını açıkladı!

TÜİK 2024 yılının son enflasyon rakamını açıkladı!

6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

Kızı ile mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı

Kızı ile mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı

TÜİK açıkladı: 2025'in ilk kira zam oranı belli oldu!

TÜİK açıkladı: 2025'in ilk kira zam oranı belli oldu!

2025'te başvuran bu kadar ücret ödeyecek

2025'te başvuran bu kadar ücret ödeyecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.