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ABD enflasyon verisi açıklandı: Piyasalar kilitlenmişti

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi. Kritik veri açıklandı.

ABD enflasyon verisi açıklandı: Piyasalar kilitlenmişti

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşmişti. Ülkede haziran ayında yavaşlama eğilimine giren enflasyonun temmuz ayında da hız kesmeye devam etmesi bekleniyordu. Analistler, piyasalarda ABD'de temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 3,4, aylık enflasyonun ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini söylemişti. Son olarak kritik veri belli oldu.

ABD enflasyon verisi açıklandı: Piyasalar kilitlenmişti 1

ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,4 ile beklentilere paralel arttı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon abd
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