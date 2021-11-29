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7,2 milyona memur zammı! İşte iki farklı tahmin ile iki farklı maaş tutarı

29.11.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memurlara ve emeklilere yılda iki kere zam yapılmaktadır. Bu zamlar yıl içindeki son 6 aylık enflasyona göre belirlenir. 2022 yılı başına yapılacak zammın netleşmesi için son 2 aylık veri kaldı. İşte yapılan tahminler…

7,2 milyona memur zammı! İşte iki farklı tahmin ile iki farklı maaş tutarı

TÜİK geçtiğimiz günlerde 2021 yılına ait son 4 aylık enflasyon verisini açıkladı. Bu açıklamanın ardından memurlara ve emeklilere yapılacak zam ile ilgili tahminler de gelmeye başladı. Enflasyon oranına göre yapılan zam için net rakamlar kasım ve aralık ayları verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Maaşlara gelecek zam için tahminler şöyle….

ENFLASYON FARKI YÜZDE 28.62 ÜZERİNDE OLURSA ZAMMA EKLENECEK

Memurların gözü kulağı hükümetten gelecek zam haberine dikildi. TÜİK’in son 4 aylık verileri açıklamasının ardından Merkez Bankası geriye kalan 2 ay için tahminde bulunmuştu. Ayrıca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustos ayında belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62’lik bir artış olacak.

Her 6 ayda bir Enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDEKİ ORAN DA ÖNEMLİ

Diğer yandan memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde (ocak ve temmuzda) bu rakamlara eklenmişti.

2019’daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda oluşan yüzde 5.45’lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ YÜZDE 6.72’LİK ZAMMI GARANTİLEDİ

En son ortaya çıkan rakamla birlikte SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 6.72’lik zammı garantilemiş durumda.Yine Merkez Bankası’nın yüzde 18.4’lük öngörüsüne göre bu yıl sonu enflasyonu oluşacağı varsayımıyla ikinci 6 aylık döneme (temmuz-aralık) ilişkin enflasyonun yüzde 10’a ulaşması bekleniyor. Bu durumda 7.5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi yaklaşık yüzde 10 zam alabilecek. Böylece 2000’den önce Emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 2 bin 880 lira seviyesine, 2000’den sonra emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 1.800 lira seviyesine, en düşük Bağkur’lu esnaf emekli maaşı da 2 bin 100 liranın üzerine çıkacak.

Ekim ayı enflasyonuyla birlikte yüzde 3.72’lik zam farkı oluşmuş durumda. Yani geri kalan 2 aylık (kasım, aralık) enflasyon verisinin tamamı eksi çıkmaz ve eksi çıkan dönemler artı dönemleri sıfırlamazsa ocakta 5.5 milyon memur ve memur emeklisine fark yansıtılacak ve maaşlar yüzde 5’lik toplu sözleşmesine ek fark kadar artacak.

Şu anki farka göre ocak zammı yüzde 8.72 (5+3.72) seviyesinde oluşmuş durumda. Son 2 ayda (kasım, aralık) yüzde 4’e yakın enflasyon beklentisi var.

EN AZ BEKLENEN RAKAM 3 BİN 669 TL

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14’ten yüzde 18.4’e çıkarmıştı. Bu da memur ve memur emeklisi için yıl sonunda yaklaşık yüzde 7 enflasyon farkı oluşabileceği yani toplam zammın yüzde 12 seviyesinde gerçekleşebileceği anlamına geliyor. Son 2 aylık enflasyon belirleyici olacak. Zam yüzde 12 olursa en düşük memur maaşı 492 lira artışla 4 bin 102 liradan 4 bin 594 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı da 3 bin 276 liradan 3 bin 669 liraya yükselecek.

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