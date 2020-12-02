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7 bankanın çalışma saatleri değişti

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.12.2020 16:24 | Son Güncelleme

Yeni alınan koronavirüs tedbirleri nedeniyle bankalar da çalışma saatlerini değiştirmeye başladı. İlk etapta 7 banka saat 10.00 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu.

7 bankanın çalışma saatleri değişti

Covid-19 salgınıyla mücadelede ülke genelinde yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Bankalar da çalışma saatlerini yeniden düzenledi.

Bankaların yeni düzenlediği çalışma saatlerine göre Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası Türkiye genelindeki tüm şubelerinde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 arasında çalışacak.

Bankalar mesai saatlerinin değiştiğini müşterilerine aşağıdaki mesajlarla açıkladı:

Finansbank: "Degerli Musterimiz, Turkiye genelinde subelerimiz 02/12/2020 tarihi itibariyla 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasinda hizmet vermeye baslayacaktir"

Akbank: "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren subelerimizde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasinda hizmet vereceğiz"

Denizbank: "Sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına, sube calisma saatlerimiz 2 Aralik 2020 itibariyle 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişmiştir"

Garanti BBVA: "Corona virüs tedbirleri kapsamında şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir"

Yapı Kredi: "2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden geçici süre ile hizmet veremeyeceğiz"

Türkiye İş Bankası: "Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir"

HSBC: "Corona virüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerimizin çalışma saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişecektir"

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