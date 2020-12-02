7 bankanın çalışma saatleri değişti

Garanti BBVA: "Corona virüs tedbirleri kapsamında şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir"

Denizbank: "Sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına, sube calisma saatlerimiz 2 Aralik 2020 itibariyle 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişmiştir"

Akbank: "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren subelerimizde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasinda hizmet vereceğiz"

Bankaların yeni düzenlediği çalışma saatlerine göre Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası Türkiye genelindeki tüm şubelerinde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 arasında çalışacak.

Yapı Kredi: "2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden geçici süre ile hizmet veremeyeceğiz"

Türkiye İş Bankası: "Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir"

HSBC: "Corona virüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerimizin çalışma saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişecektir"

