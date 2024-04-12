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  4. 7 gün Maldivler'le 2 gün Bodrum fiyatı aynı! Lahmacun ayran 900 TL'ye satılıyor...

7 gün Maldivler'le 2 gün Bodrum fiyatı aynı! Lahmacun ayran 900 TL'ye satılıyor...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.04.2024 07:26
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Tatil cenneti Bodrum; denizi, kumsalı, eğlence hayatıyla olduğu kadar pahalı oluşuyla da her yıl gündeme geliyor. Bu yıl fiyatlar daha baharda uçtu. Lahmacun ve ayranın 900 liraya satıldığı ilçe Maldivleri solladı.

7 gün Maldivler'le 2 gün Bodrum fiyatı aynı! Lahmacun ayran 900 TL'ye satılıyor...

Biri tropik iklimi, beyaz kumsalları otel adalarıyla 6.000 km uzaktaki Maldivler. Biri mavi koyları Ege, Akdeniz lezzetleri, renkli gece hayatıyla ünlü Bodrum.

Tatil için plan yaptınız, belirli bir bütçe çıkardınız, aynı bütçeyle 7 gün Maldivlere mi yoksa iki gün Bodrum'a mı gitmek istersiniz? Kafalar biraz karışık.

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2 GÜNLÜK BODRUM TATİLİ Mİ? 1 HAFTA MALDİVLER Mİ?

Show Haber'de yer alan habere göre; Bodrum'da 2 gün tatil yapmanın bütçesi, 1 hafta Maldivler tatiliyle eşdeğer.

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LAHMACUN AYRAN 900 TL'YE ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl Bodrum'da sahilde 450 TL'ye satılan lahmacun ve ayran bu yıl ise 900 TL'ye çıktı.

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ÇEŞME'DE 600 BİN TL'YE KİRALIK VİLLA

Çeşme'de de 7 kişilik bir villanın aylık kiralama bedeli 600 bin TL'yi aştı.


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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Maldivler tatil
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