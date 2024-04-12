7 gün Maldivler'le 2 gün Bodrum fiyatı aynı! Lahmacun ayran 900 TL'ye satılıyor...

Biri tropik iklimi, beyaz kumsalları otel adalarıyla 6.000 km uzaktaki Maldivler. Biri mavi koyları Ege, Akdeniz lezzetleri, renkli gece hayatıyla ünlü Bodrum.
Tatil için plan yaptınız, belirli bir bütçe çıkardınız, aynı bütçeyle 7 gün Maldivlere mi yoksa iki gün Bodrum'a mı gitmek istersiniz? Kafalar biraz karışık.
Show Haber'de yer alan habere göre; Bodrum'da 2 gün tatil yapmanın bütçesi, 1 hafta Maldivler tatiliyle eşdeğer.
Geçtiğimiz yıl Bodrum'da sahilde 450 TL'ye satılan lahmacun ve ayran bu yıl ise 900 TL'ye çıktı.
Çeşme'de de 7 kişilik bir villanın aylık kiralama bedeli 600 bin TL'yi aştı.