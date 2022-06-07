7 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 7 Haziran 2022 Salı

7 Haziran 2022 Salı günü; Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralarda son durum ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 7 Haziran Salı günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da en çok araştırılan kripto paralar arasında yer alıyor. Peki 7 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...
7 Haziran Salı günü Bitcoin alış fiyatı 489.690,74 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 489.690,57 TL oldu.
Bitcoin 7 Haziran Salı günü yüzde 5,56 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 29.508,33 , Bitcoin'in satış fiyatı 29.508,32 Dolar oldu.
Ethereum 7 Haziran Salı günü yüzde 6.98 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 1.752,5500, satış fiyatı ise 1.752,5400 Dolar oldu.
7 Haziran Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 29.083,5673 TL, satış fiyatı 29.083,4013 TL'dir.
Dogecoin 7 Haziran Salı günü yüzde 4,46 değer ksybetti. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0795 Dolar, satış fiyatı ise 0,0795 Dolar oldu.
7 Haziran Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,3191 TL, satış fiyatı ise 1,3190 oldu.
Ripple'ın değeri 7 Haziran Salı günü yüzde 3,25 düştü. Ripple alış fiyatı 0,3904 Dolar, satış fiyatı ise 0,3903 Dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,4787 TL, satış fiyatı ise 6,4770 TL oldu.
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