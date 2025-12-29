FİNANS

7 ilde ücretsiz başladı, Türkiye'ye yayılacak! Eşler ve anne babalar e-Ailem’den başvurabiliyor

2025 yılı Türkiye'de "Aile Yılı" olarak ilan edilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ücretsiz bir hizmeti 7 ilde pilot olarak hayata geçirdi. Vatandaşların e-Ailem sistemi üzerinden başvurduğu uygulamayla çevrimiçi psikolojik destek ve aile danışmanlığı sunuluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte ailelerin danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerine erişimini artırmak amacıyla çevrimiçi psikolojik destek ve aile danışmanlığı hizmetini 7 ilde pilot olarak hayata geçirdi.

VATANDAŞLAR 81 İLDE BU HİZMETTEN YARARLANIYOR

Bakanlık, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)’de yer alan “aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması” amacı ve “danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerinin niteliğinin artırılması” hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, aile danışmanlığı, boşanma süreci danışmanlığı, evlilik öncesi danışmanlık ve bireysel danışmanlık hizmetleri; 81 ilde il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri ve ihtisaslaşmış aile danışmanlığı birimleri aracılığıyla ücretsiz olarak sunuluyor.

Öte yandan hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak amacıyla teknoloji temelli yeni uygulamalar da geliştiriliyor.

ÇEVRİMİÇİ DANIŞMANLIKLA AİLE İÇİ İLETİŞİM GÜÇLENİYOR

Hizmetler, gizlilik ve güvenlik ilkeleri esas alınarak çevrimiçi platformlar üzerinden yürütülüyor. Böylece bireylerin ve ailelerin bulundukları yerden uzman personel eşliğinde psikolojik destek alabilmeleri kolaylıkla sağlanıyor.

Hizmetin yaygınlaştırılmasıyla aile içi iletişim sorunları erken dönemde tespit edilecek. Böylece çatışmalar daha etkili şekilde yönetilebilecek. Ayrıca anne baba olma becerilerinin güçlendirilmesi ve çocukların sağlıklı gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor. Bu uygulamayla toplumda aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi amaçlanıyor.

7 İLDE PİLOT UYGULAMA BAŞLATILDI

Pilot çalışma kapsamında, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesini temsilen Adana, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Ordu, Sivas ve Sakarya illeri belirlendi. Pilot uygulama ile çevrimiçi danışmanlık hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılmadan önce daha etkin bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

BAŞVURULAR E-AİLEM SİSTEMİ ÜZERİNDEN ALINIYOR

Başvurular e-Ailem sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar https://psikodestek.aile.gov.tr/ adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.

